Salm: USA relvakasutuspiirangute kaotamisel Ukrainale on ka riskid

Salm märkis "Aktuaalses kaameras", et relvakasutuspiirangute kaotamine on Ukraina ja ka liitlaste jaoks hea uudis. Samas kaasnevad Salmi sõnul sellega ka riskid.

"Ometi oli ju põhjus, miks liitlased nii kaua ootasid ja see ootamine on meile ja ukrainlastele kindlasti liiga kaua. Aga arvata, et kui me siiani oleme öelnud, et ükski punane joon pole Venemaal rakendunud, siis seda punast joont üldse ei ole, siis see on ka veidi ennatlik, isegi ebaadekvaatne. See on kindlasti hästi riskantne, ka üsna ohtlik mäng. Aga midagi pole teha, sõda ongi ohtlik ja asi läheb veel ohtlikumaks, kui Ukraina peaks selle sõja kaotama. Nii et pole midagi teha, võtame riske ja töötame edasi," rääkis Salm.

Kantsleri sõnul on lääs Ukrainale andnud küll täiendavaid relvi, kuid mitte selleks, et Ukraina saaks minna suurele vastupealetungile, vaid kuna rindejoonel on olukord läinud hullemaks.

"Olukord on selline, et pole antud piisavalt relvi, laskemoona ja olukord on ka selline, et pole näha ka, kust seda nii väga juurde tuleks. See on natukene hädameede, aga samal ajal see kogu aeg konsolideerib seda poliitilist toetust. Eks muster on siiani onud selline, et enne kui midagi paremaks läheb, see peab ikkagi jälle punases ära käima, et midagi uut tuleks," rääkis Salm.

"Suvel on tulemas NATO tippkohtumine ja ma arvan, et mitte ükski peaminister või president ei saa sealt välja jalutada mingisuguse umbluuga, vaid peab tulema konkreetne jutt sellest, mis Ukrainas paremaks läheb. Enne suve on tulemas suured tippkohtumised Euroopa Liidus ja arvan, et seal on sama küsimus kõikidel ajakirjanikel, mis nüüd konkreetselt paremaks läheb, mida te konkreetselt teete. Vastused peavad olema kuidagi mõõdetavad miljonites eurodes ja tuhandetes rakettides," lisas ta.