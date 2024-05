Oidsalu: USA võttis relvakasutuspiirangute kõrvaldamisega poliitilise riski

Seni on Ukrainal olnud keelatud kasutada mistahes Ameerika Ühendriikide ja Saksamaa tarnitud relvi Venemaa territooriumil sihtmärkide tabamiseks. Kaitseväe peastaabi ülema asetäitja kolonel Mart Vendla hinnangul on vaid aja küsimus, mil piirangute leevendus laieneb ka teistele rindesuundadele.

"Ukrainlastel tekib selles suunas võime mõjutada ja kujundada lahingut sügavuses, mitte olla silmitsi kontaktjoonel toimuvaga näost näkku. See tähendab vägede koondumiskohta, vägede liigutamist, varustamist, kogu seda kupatust, seda ahelat on võimalik muuta," rääkis Vendla.

Muu hulgas lubatakse Ukrainal kasutada mitmikraketiheitjaid HIMARS, kuid mitte pikema laskekaugusega ATACMS-i raketisüsteeme. Rünnata võib Ukraina vaid sõjalisi rajatisi.

"Kõige suurema kaaluga on kindlasti juhtimine, juhtimise halvamine, sealt algavad kõik asjad peale. Ja juhtimispunktide hävitamise järel kindlasti toiduahelas on laskemoonalaod ja loomulikult ka kütus selle hulgas," selgitas Vendla.

Relvakasutuspiirangute kaotamine on kauaoodatud otsus, mis on lasknud Venemaal seni muretult ja ilma tagajärgedeta tegutseda.

"Sõjalises mõttes on see piirang kogu aeg olnud jabur. Nüüd võib-olla see poliitiline väljaütlemine leevendab seda piirangut, aga tegelikult tuleks jõuda sinna, et kõik piirangud võetakse maha," ütles kaitseväe juhataja asetäitja brigaadikindral Andrus Merilo.

Julgeolekuekspert Meelis Oidsalu leiab, et USA leevendas piiranguid majanduslikul kaalutlusel.

"Ilmselt Harkivi kandis ka olukord tõotas minna nii palju halvemaks, et nähti, et parem on võtta see piirang ära, võtta seal nii-öelda poliitilisi riske, kui et lasta olukorral halveneda nii palju, et tulebki kokkuvõttes rohkem sõjalist abi anda. Selline see Joe Bideni eskalatsioonikalkulaator on. Kokkuvõttes Ameerika tahab seda, et nad ei peaks ise sinna sõtta kaasuma," kommenteeris OIdsalu.

Lisaks on piirangute leevendamine Oidsalu hinnangul USA strateegiline käik, et sõjarindel olukorda parandada enne NATO tippkohtumist Washingtonis. Vastasel juhul oleks Ameerika Ühendriikide administratsioon surve all Ukrainale uusi lubadusi andma, mida Oidsalu hinnangul teha ei taheta.