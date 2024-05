Michali väitel ei tekita tema sotsiaalmeediasisu loomine riigile lisakulu

Poliitikud tegutsevad aina aktiivsemalt sotsiaalmeedias ning üks neist, kes pea igapäevaselt oma tegevust Instagramis kajastab, on kliimaminister Kristen Michal (Reformierakond). Inimesed, kes on temaga sagedasemini töiselt kokku puutunud, on näinud, et ministrit saadab sageli inimene, kes tema tegemisi filmib.

Näiteks kolmapäeval said jälgijad Michali kontolt näha, kuidas ta osales haldusala koosolekul, käis Pelgulinna riigigümnaasiumis esinemas ning muu hulgas proovis ka sealses koolisööklas pakutavat toitu.

Teispäeval postitatud videos räägib kliimaminister, mida annab kliimakindla majanduse seadus inimesele, eelmisel nädalal jutustas ta aga sama seaduse mõjudest loodusele. Tema lehelt leiab videoid Kadrioru pargi linnulauluhommikul osalemisest või sellest, kuidas ta tõuksiga sõidab ja liiklusohutusest räägib, aga ka fotosid lapsega jäätise söömisest ja lihavõttemunade värvimisest.

2022. aastal sattus kriitika alla Michali erakonnakaaslane, toonane haridusminister Liina Kersna, kui ilmnes, et ta maksab oma autojuhile lisatasu, mille eest see ministri tegevust tema sagedaste sotsiaalmeediakajastuste tarbeks pildistab.

Michal ütles ERR-ile, et eraldi fotograafi ega suunamudijat tal ei ole ja eraldi lisatasu ministeerium teda puudutava sotsiaalmeediatöö eest ei maksa.

"Mul on väga suure haldusala peale kolm nõunikku, neist üks teadusnõunik. Kahe esimese paljude muude ülesannete hulgas on korraldada ministri ajakava, kohtumisi ja visiite. Lisaks valmistada ette ministri ettekanded ja esinemised, teha kohtumistest märkmed ja anda tagasisidet. Üritust, kohtumist, esinemist korraldav nõunik reeglina osaleb ka neil, mille on kokku leppinud ja ettevalmistanud, see on tema töö osa. Osaleja teeb või teised osalejad teevad pildid või video mille üles laen," selgitas ta.

Michali sõnul võtab koosoleku ajast pildi või video tegemine ja üles laadimine aega mõne minuti.

Ta lisas, et 45, 60 või 90 sekundi pikkuseid videoid, mis räägivad valdkonna olulistest teemadest nagu näiteks energeetika, liiklus, kliimamuutused ja majandus, filmib nõunik või erakonna kommunikatsioonimeeskond, kuid lisatasu nende tegevuste eest ei maksta ning riik ei kata ka muid seonduvaid kulusid.

"Aega neile kulub nädalas hinnanguliselt ca 45 minutit," sõnas Michal.

Ta märkis, et meediapäringutele vastamine ja sotsiaalmeedias aktiivne osalemine, muu hulgas oma teemadest teavitamine on tema töö osa olnud juba aastakümneid.

"Olen sama aktiivselt teinud ka riigikogus ja muudes rollides, tagasiside kinnitab, et see on paljudele oluline ja informatiivne. Oleks hea kui iga minister oma tegevusi ja valdkonda inimestele tutvustaks rohkem, siis on poliitikast parem ülevaade," lausus Michal.

Lisaks on sotsiaalmeedia roll tema sõnul teabejagamisel infoajastul kogu maailmas kasvanud, samas kui meediapilti igapäevane töö ja kohtumised ei mahu, kuid see on tähtis kõigile, kes seda teevad.