PPA juht: me ei tahtnud olukorda piiril eskaleerida

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Egert Belitšev rääkis, et Vene Föderatsiooni poolne poide eemaldamine Narva jõel oli ilmselge provokatsioon ning Eesti piirivalve ei takistanud füüsiliselt poide eemaldamist, kuna see oleks olukorda eskaleerinud.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Egert Belitšev selgitas neljapäeval Narva jõel toimunud poide eemaldamist Vene piiripalve poolt.

Belitšev rääkis, et 2023. aastal teatas Vene Föderatsioon, et ei ole Narva jõel asuvate laevatee tähistamiseks paigaldatud poide asukohtadega nõus. Selgitusi nad aga ei andnud. Poid olid samadel asukohtadel olnud aastaid.

Eelmisel nädalal alustas PPA poide veeskamist, kuid ööl vastu neljapäeva eemaldas Vene piirivalve 25 paigaldatud poid.

Belitšev rääkis, et tegemist oli Vene Föderatsiooni poolse selge provokatsiooniga, ning selletõttu ei rakendanud Eesti piirivalve poide eemaldamise takistamiseks jõudu. Jõu rakendamine oleks sellises olukorras tähendanud distantsilt tulejõu kasutamist. "Jälgisime, et me ise ei eskaleeriks olukorda ning lähtuksime tavapärasest praktikast," lisas ta.

PPA juhi sõnul kasutavad nad poide tagasi saamiseks diplomaatilisi meetodeid.

"Oleme veendunud, et poid asusid seal, kus nad asuma pidid," ütles Belitšev ning lisas, et nõuavad Vene Föderatsioonilt selgitusi ja poide tagastamist.

Kui menetlusmaterjalid näitavad ebaseaduslikku piiriületust, siis juhtumit menetletakse ka vastavalt, sõnas Belitšev.

Belitšev ütles, et Vene Föderatsioon ei ole toonud ühtegi argumenti, miks nad poid ära korjasid.

"See on järjekordne näide, miks meil seiretehnikat on vaja," lausus Belitšev. Ta selgitas, et seiretehnika olemasolu annab võimaluse saada piiril toimuvast ülevaade ja vajadusel tõendada, mis on piiril juhtunud. "Ilma nendeta saaks teine pool öelda, et poid triivisid ise teisele kaldale."

Neljapäevase seisuga uusi poisid piirile pandud ei ole.

"Soovitan kõigil Eesti inimestel olla võimalikult ettevaatlik ja mitte sattuda Vene Föderatsiooni territooriumile," ütles Belitšev. Ta lisas, et PPA teavitab, kui uued poid on paigaldatud.

Z-tähega õhupall Eesti-Vene piiril

Eelmisel nädalal lennutas Vene Föderatsioon Eesti-Vene piiril aerostaati – piltlikult öeldes suurt õhupalli –, millel oli peal Z-täht.

Belitšev rääkis, et vahend oli õhus Vene Föderatsiooni piirides.

"Siin ei saa ühiskonnana tulla Vene Föderatsiooni provokatsiooniga kaasa ja tekitada paanikat. Meie jaoks on tegemist tavapärase intsidendiga piiril," ütles ta.

Ta lisas, et sellise tegevuse eesmärk on tekitada Eesti ühiskonnas stressi ja kutsuda esile olukorda eskaleeriv käitumine.