Kartulipanek algas jaheda kevade tõttu tavapärasest hiljem

Viljandimaal alustas osaühing Koordi Kartul kartulipanekut tavapärasest kaks nädalat hiljem.

"Me alustasime 30. aprillil tänavu. Nüüd on see looduse areng olnud nii kiire, et kevadet ei märkagi – juba on suvi käes ja põllud tolmavad ja tööd on palju. Tänavu on nüüd vaja kiirustada, et ikkagi saaks maikuus ka kartul maha, sest juunis tahame ju hakata juba uut koristama," rääkis Koordi Kartuli omanik Janek Lass.

Varane kartulisort Solist sai maha esimesena. See kosub praegu katteloori all, kuid esimesed mugulad peavad poodi jõudma jaanipäevaks.

Koordi Kartulis läheb tänavu mulda 60 hektarit mugulaid. Lassi sõnul suuremaks kasvatamiseks võimalusi pole.

"Ei ole selliseid võimalusi. Meil ikkagi maaressurss paneb paika ja turustamine on keeruline. Võib tunduda, jah, et võiks kasvatada rohkem, aga tegelikult me ikkagi otsime kogu aeg seda turgu. Aga saame hakkama. Kasvatajaid jääb vähemaks ja sööjaid on ka vähem, mida sa teed," rääkis ta.

Seevastu Raplamaa kartulikasvataja Kalle Hamburg oli selle nädala neljapäeval ametis alles maa ettevalmistamisega. Kartulipanekut alustab ta laupäeval, maha läheb 30 hektari jagu mugulaid.

"Kuna tegemist on seemnekartuliga ja seemnekartuli puhul mulla temperatuur on väga tähtis faktor. Ei ole mõtet kartulit külma mulda panna haigusi ootama. Soojas mullas ta selle algarenguga kompenseerib selle hilisema paneku," selgitas ta.

Ka Hamburg ei plaani tänavu kartuli külvipinda suurendada. "See avatud turu situatsioonis võib bumerangina tagasi tulla. Kui lähiriikides on hea saak ja hind madal, siis ei pruugi see rohkem õigustada ennast," ütles Hamburg.