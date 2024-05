Eesti kaitsetööstussektor loodab 2030. aastaks jõuda miljardise käibeni

Milrem Roboticsi tegevjuhi Kuldar Väärsi sõnul tingis uue tehase rajamise nõudluse kasv maailmas mehitamata roomiksõidukite ja lahingmasinate järele.

"Siin me liigume liinitootmisele ja selle aastane maht, kui väikestes sõidukites mõõta, on 500 ehk viiekordne tõus. Need liinid on ümber kohaldatavad nii, et meie tänased kaks toodet – nii THeMIS kui ka Type-X – on seal toodetavad, aga meil on tegelikult kaks täiesti uut toodet kohe tulemas," rääkis Väärsi.

"65 protsenti meie komponentidest tuleb tegelikult Eesti allhankijatelt. Ehk kui suureneb meie tootmine, siis suureneb ka Eesti allhankijatel tootmismaht," lisas ta.

Just kasvuvajaduse tõttu müüs Milrem eelmisel aastal enamusosaluse Araabia Ühendemiraatide sõjatööstusele EDGE.

Hiljuti sattus üks THeMIS Ukrainas Vene vägede kätte, aga ärisaladused sellega ei lekkinud.

"Füüsilist kuju kopeerida – see ei ole mingisugune suur saladus. Aga kõik, mis on oluline, tarkvarakomponendid, nende kopeerimine nii lihtne ei ole," kinnitas Väärsi.

Milremi ambitsioonid on väga suured. "Selline prognoos on, et aastaks 2030 oleme umbes poole miljardi eurose käibe juures. Möödunud aastal oli käive 20, sellel aastal 50 miljonit. Suured lepingud, mis meil täna on juba sisse võetud, annavad tegelikult juba päris kõrge baastaseme, kuhu on võimalik järgmist lepingut peale ehitada," rääkis Väärsi.

Milrem on müünud tooteid 18 riigis.

Aga nagu Milremi tooted, lähevad Ukrainasse sõjatsooni näiteks ka teises ettevõttes, Threod Systemsi valmistatud droonid.

"Müügimahud on kasvanud oluliselt. Eelmisel aastal oli meil käive pea 20 miljonit eurot ja täna on ikkagi julgeolekuolukord selline, et näeme jätkuvalt kasvu," ütles Threod Systemsi juhatuse liige Mikk Murumäe.

Eesti kaitsetöötus on arenenud 30 aastaga arvestatavaks majandusharuks.

"Eelmise aasta kaitsetöötuse liidu ettevõtete käive oli 330 miljonit. Aga kõik ettevõtted, kes toimetavad selles valdkonnas, ei ole ka meie liidu liikmed ja mul on raske kommenteerida, kui palju nende käive on. Aga meie prognoos on jõuda aastaks 2030 – või ambitsioon – ühe miljardi käibeni," ütles kaitsetööstuse liidu tegevjuht Kalev Koidumäe.