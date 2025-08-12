Ukraina kaitsefirma testis Milremi robotplatvormile paigutatud granaadiheitjat

Ukrainas läbi viidud lahinglaskmise katsetused näitasid süsteemi efektiivsust 1100 meetri kaugusel, hoides samal ajal operaatoreid ohutus kauguses, teatas Frontline teisipäeval oma pressiteates. Testimisel tulistas Milremi mehitamata maismaasõiduki platvormile THeMIS paigutatud Frontline'i 40-millimeetrine automaatgranaadiheitja Burya eemal asuvat sihtmärki.

Frontline'i ja Milrem Roboticsi partnerlus peegeldab Ukraina ja Euroopa kaitsevaldkonna ettevõtete kasvavat koostööd, milles Ukraina ettevõtted pakuvad lahinguvälja kogemusi ja Lääne ettevõtted panustavad tipptehnoloogia arendamisse, vahendas Ukraina väljaanne The Kyiv Independent.

Katsetused toimusid lahinguolukorrale lähedastes tingimustes. Kombineeritud süsteem näitas testimisel stabiilset toimimist ja täpset sihtmärgi tabamist ning edasised katsetused toimuvad lähikuudel, et hinnata selle toimivust erinevates stsenaariumides. "See edukas demonstratsioon kinnitab Burya-THeMIS integratsiooni usaldusväärsust ja täpsust," ütles Milrem Roboticsi tööstuspartnerluste direktor Paul Clayton.

THeMIS oli esimene mehitamata maismaasõiduk, mida Ukraina relvajõud Venemaa agressioonisõja ajal lahinguoperatsioonideks kasutasid, samas kui Burya lasketorn on olnud teenistuses alates 2025. aasta jaanuarist ja on praegu masstootmises, teatas Frontline'i pressiteenistus.

Hiljuti väljatöötatud süsteem võimaldab kaugjuhtimist, hoides operaatorid ohust eemal, ütles Frontline'i tegevjuht Jevhen Tretjak. "See on elav näide Ukraina innovatsioonist koos Euroopa inseneritööga," ütles ta.

Lahinguväljal põhinevate lahenduste edendamiseks käivitasid Ukraina ja Euroopa Liit 2024. aasta juulis sõjalise innovatsiooni partnerluse BraveTech EU, lubades vastastikku eraldada lahinguväljal põhinevatele lahendustele 117 miljonit dollarit. 2024. aasta juulis omandas Saksa kaitsetehnoloogia ettevõte Quantum Systems 10-protsendise osaluse Frontline'is koos optsiooniga suurendada oma osalust järgmise 12 kuu jooksul 25 protsendini.

Aastal 2013. asutatud Milrem Robotics on ettevõtte enda kinnitusel maailma juhtiv militaarse robootika ja autonoomsete süsteemide arendaja ning süsteemide integraator, millel on kontorid Eestis, Soomes, Rootsis, Hollandis, Poolas, USA-s ja Araabia Ühendemiraatides. Ettevõte on tuntud mehitamata lahingusüsteemide THeMIS ja Type-X ning autonoomiakomplekti MIFIK poolest. Milrem Roboticsi süsteemid on kasutusel 19 riigis üle maailma. Ettevõttega on seotud mitmed Eesti endised kõrged sõjaväelased ja kaitseametnikud.