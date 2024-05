Vabatahtlikud istutasid Tartu kesklinna elurikkuse toomiseks taimi

Huvi istutustalgute vastu oli korraldaja sõnul suur. Tartu Uueturu parki oli taimi istutama kogunenud vabatahtlikud igas vanuses, kelle seas nii eestlased kui ka välismaalased.

"Istutamise põhjus on lihtne – tulime koos sõpruslinnadega siia istutama taimi, et oleks ilusam loodusrikkus Tartu linnas, natukene oma panust anda kaasa, et linnaruumi arendada," rääkis Mikk.

"Ühtpidi on see esteetiliselt ilus vaadata, aga tegelikult me teame ka ju, kui palju elurikkus meelitab ligi putukaid ja erinevaid loomi. Ja tegelikult sellise kuuma ilmaga on see selline lõõgastuspaik. Võimalus seda linnas ühiselt teha on minu arvates suurepärane," ütles Elsa.

Kokku istutati neljapäeval 2024 taime. Linnarohtla istutamisega alustati eelmisel aastal ja nüüd viisid linlased algatuse lõpuni.

Korraldaja Merle Karro-Kalbergi sõnul näitab eelmise aasta kogemus, et taimedega saabuvad putukad linlasi ei häiri.

"Inimestele tegelikult meeldib. Meeldivad need kimalased, kes tulid, ja meeldivad need liblikad, kes tulid, kes on nüüd nende taimedega juurde tulnud. Tagasiside on olnud pigem positiivne. Loomulikult küsitakse, miks ja milleks. Eelmisel aastal, kui linnarohtla oli veel võib-olla natukene väetim, sest eelmisel aastal me ta ju istutasime, siis see tekitas küsimusi, aga praegu me oleme saanud ainult positiivset tagasisidet," rääkis Karro-Kalberg.

Parki istutati 80 liiki taimi ja nii, et igal aastaajal midagi õitseks.