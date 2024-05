EISA ei avalikusta Michelini maksumust Eestile

Michelin Guide'i eest Eestis maksev ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus (EISA) ei ütle, kui palju see maksab, et Michelin Eesti toidukohti hindab ja neile tärne annab.

Nädala alguses andis Michelin teada, et tunnustas tänavu Eestis 35 restorani ja säilitas juba siin tärnidega hinnatud restoranide tärnid.

Projekti eest tuleb Eestil endal maksta. Michelini hindamise eest ei maksa mitte restoranid, vaid üle terve maailma tasuvad selle eest kas omavalitsuste või riikide turismiarenduse asutused. See on see viis, kuidas Michelin rahastab restoranisoovitustegevust.

Restoranide hindamise maksumus on enamasti teatava saladuslooriga kaetud. Näiteks Lõuna-Korea maksis 2017. aastal Michelinile 270 000 eurot aastas. USA-s Florida linna turismiarenduskeskus tasus Michelinile 2021. aastal 150 000 dollarit aastas, Atlanta 300 000 dollarit aastas.

Iisrael sõlmis möödunud aasta veebruaris Micheliniga Tel Avivi restoranide hindamiseks lepingu, mille maksumus oli 1,5 miljonit eurot, mille eest tasusid koos nii riik kui ka omavalitsus.

Meile lähemalt Leedu sõlmis selle aasta alguses MIcheliniga kolmeaastase lepingu, maksumusega 1,7 miljonit eurot.

EISA ei ütle, kui palju Eesti Michelini eest maksab. EISA rahvusvaheliste teenuste juht Liina Maria Lepik ütles, et see on lepingu järgi konfidentsiaalne info.

"Selleks on ka lihtne põhjus: nimelt on summa igas riigis erinev, sest juba restoraniskeene suurus on erinev. Eesti ei maksa võrreldavaid summasid näiteks Prantsusmaa või Hispaaniaga," rääkis Lepik.

"Summa kujunemise alused räägitakse iga kord eraldi läbi ning selle avalikustamine kahjustaks Michelini ja järgmiste lepingupartnerite huve. Tegu pole kindlasti ainsa konfidentsiaalse lepinguga, mis riik sõlminud, neid on eri valdkondades mitmesuguseid, kus riik saab kasu, kuid ühtlasi on eelduseks lepingupartneri huvide kaitsmine," lisas ta.

Samas ütleb EISA, et nende hinnangul on Eesti jaoks kasulik Michelinile restoranide hindamise eest maksta. "Michelini tulek ja hoidmine Eestis oli ja on toidusektori ettevõtjate vajadus, et saavutatud tase välisturistide toodavaks ekspordituluks konverteerida," märkis Lepik.

EISA enda analüüsi kohaselt Michelini tunnustusega restoranide käive peale tunnustuse saamist tõuseb ja tööhõive suureneb. Samas ütleb EISA hinnang, et paljud turistid peavad toitu üheks põhjuseks Eestisse reisimisel.

Eesti toidukohti hindab Michelin 2022. aastast.