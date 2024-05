Baltimaade, Poola, Soome ja Norra siseministrid tahavad luua droonimüüri

Baltimaade, Poola, Soome ja Norra siseministrid arutasid reedel niinimetatud droonimüüri loomist piiridele Venemaaga. Eesti siseminister Lauri Läänemets ütles, et Eesti tahaks katta kogu idapiiri tehnoloogiaga, mis on võimeline droone avastama ja tõrjuma. Samuti oleks see võimekus vaja luua suurematesse linnadesse.

Läänemets märkis, et kahjuks peame valmis olema lähitulevikus aina enam olukordadeks, kus Venemaa proovib meie elu häirida just droonide abil, kuivõrd füüsiliselt Eesti territooriumile pääseda on üha raskem.

"Nagu me Ukraina rinnetel näeme, käib vastaste vahel tehnoloogia arendamisel pidev võidujooks ja sõjategevuses leitakse samuti üha uusi viise droone ära kasutada. Sama kehtib ka erinevate eraisikutele kättesaadavate droonide osas. Edukam on see, kes on vastasest kasvõi sammugi ees, kuid seda edu võib lugeda päevadega, kuna igale meetmele leitakse peadpööritava kiirusega vastumeede ja nii edasi. Küsimust, kas ja milleks seda vaja on, ei saa tekkida, sest ka kõige väiksemad droonid on juba tõestust leidnud leidnud luure- ja ründerelvadena," rääkis Läänemets.

Visiidil kaasa olnud politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Veiko Kommusaar ütles, et PPA on koos partnerasutustega tänaseks välja töötanud kava, mille järgi idapiir ning suuremad linnad droonituvastuse ning -tõrjega varustada. "Lisaks statsionaarsele võimekusele jätkuks ka edaspidi mobiilsete drooni seire ja tõrje tehnoloogiate kasutamine erinevate PPA üksuste poolt vastavalt vajadusele," ütles ta.

"Meie inimeste turvalisuse tagamiseks on vajalik see, et Eesti riik on võimeline igal hetkel tuvastama meie kohal lendavad droonid ning need ka vajadusel alla tooma," lisas ta.

Soome siseminister peab juhtumit Narva jõe poidega tõsiseks

Soome siseminister Mari Rantanen ütles Soome ringhäälingule Yle, et tõenäoliselt ei saa droonimüür teoks lähiajal, aga tema sõnul näitab ka Ukraina kogemus, et uus tehnoloogia tuleb võimalikult hästi kasutusele võtta ja mõistlik on seda teha riikide koostöös

"Droon on ju väga hea valve-vahend, eriti pika piiri puhul, kus on palju selliseid alasid, kuhu piiritara ehitamine ei ole mõistlik ega võimalik. Selles mõttes tasub uut tehnoloogiat täies ulatuses ära kasutada," ütles Soome siseminister.

Venemaa andis sel nädalal umbmääraselt teada, et hakkab ühepoolselt muutma merepiiri Soome ja Leeduga. Ööl vastu neljapäeva eemaldasid Vene piirivalvurid Narva jõel Eesti ja Venemaa vahelisele kontrolljoonele veeliikluse hõlbustamiseks paigaldatud poid.

Soome siseministri sõnul oli Eesti vahejuhtum tõsisem, aga toonitas, et Venemaa sellisesse tegevusse tuleb suhtuda tasakaalukalt

"Need juhtumid olid ajaliselt väga lähestikku, on raske öelda, kas need olid omavahel seotud. Aga on hea, et Eesti tõi selle juhtumi avalikkuse ette ja reageeris kiiresti, et kõik sellest teada said," rääkis Soome siseminister.

Ta lisas, et kõik Venemaaga piirnevad riigid peavad praegu valvel olema.

Ministrid leppisid kohtumisel ka kokku üksteise kiires abistamises ränderünnaku või teiste hübriidrünnakute korral seda nii tehniliste vahendite, kui ka ametnikega.