Norstat: valitsuse eelarveotsused valijatelt valdavalt tuge ei leia

Valitsuse tehtud fiskaalpoliitilised otsused on inimeste seas valdavalt ebapopulaarsed, selgus Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlusest.

Küsitluses paluti inimestel hinnata kõige olulisemaid valitsuse poolt tehtud otsuseid maksude ning kulutuste kohta. Vastajate arvamust küsiti kokku 22 erineva otsuse kohta ning iga meetme puhul paluti 4-palli skaalal öelda, mil määral nad seda toetavad.

Vastustest selgub, et kõige ebapopulaarsemaks otsuseks on elektriaktsiisi tõus, mida toetas 11 protsenti vastajatest ning ei toeta 85 protsenti vastajatest.

Kõige populaarsem otsus on alampalga tõus, mida toetab 90 protsenti ning ei toeta kuus protsenti vastajatest.

Kokku on üheksa valitsuse otsust selliseid, mille puhul on toetajaid vähem kui 20 protsenti ning nende hulka kuuluvad näiteks registreerimistasu vanade autode esmakordsel müümisel, kodualuse maa maksuvabastuse kaotamine, keskmise pensioni tulumaksuvabastusest loobumine ning tulumaksusoodustuse kaotamine laste ja abikaasa eest.

Meetmeid, mida toetab 20-30 protsenti vastajatest, on kokku kuus. Näiteks automaksu toetab 22 protsenti, vastu 73 protsenti.

Rohkem kui 30 protsendi vastajate toetuse pälvisid kaks otsust - tasuta maakondliku bussisõidu kaotamine (toetab 32 protsenti) ning maksuküüru kaotamine (toetab 39 protsenti).

Viimane grupp otsuseid on sellised, mille puhul on ülekaalus vastajad, kes neid toetavad. Nendeks otsusteks on pankade avansilise tulumaksumäära tõstmine, alkoholi- ja tubakaaktsiisi tõstmine, võimalus tõsta vabatahtlikult teise pensionisambasse tehtavat makset, 1- ja 2-sendiste müntide ringluse vähendamine ning alampalga tõus.

Lisaks esitati vastajatele küsimus viimasel ajal aktuaalse riigieelarvega seotud ettepaneku kohta: "Kas toetate üle välja kärpeplaani, mis tähendab, et iga ministeerium peab kärpima kindla 5-7 protsenti oma eelarvest?" 65 protsenti vastajatest ütles "jah" või "pigem jah", 22 protsenti "pigem ei" või "ei" ning 13 protsenti vastas ""i oska öelda".