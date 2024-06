Norstati uuring: EKRE ja Eesti 200 toetus hakkas kukkuma

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja Eesti 200 toetus on märgatavalt langenud ning nende reitingu muutus on selgelt suunaga allapoole, selgus Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös korraldatava iganädalase küsitluse kolmapäeval avaldatud andmetest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 28,1 protsenti, Reformierakonda 17,9 protsenti ja Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda (SDE) 15,6 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad EKRE (15 protsenti), Keskerakond (11,5 protsenti), Parempoolsed (5,5 protsenti) ning Eesti 200 (3,9 protsenti).

Seega möödusid sotsiaaldemokraadid EKRE-st ja tõusid populaarsuselt kolmandaks erakonnaks. Nädalaga 1,3 protsendipunkti võrra toetust kaotanud Eesti 200 on nüüd madalaimal tasemel alates 2019. aasta novembrist.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 37,4 protsenti ning opositsioonierakondi 54,6 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 20. maist 17. juunini ning selle käigus küsitleti kokku 4003 valimisealist Eesti kodanikku.

Kui vaadata ainult viimase ühe nädala tulemusi (valim 1000), siis need erinevad kohati märkimisväärselt viimase nelja nädala tulemustest (valim 4003).

Viimase nädala tulemuste põhjal toetab Isamaad 30,5 protsenti, SDE-d 17,8 protsenti ja Reformierakonda 15,6 protsenti. Esikolmikule järgnevad Keskerakond 12,5 protsendi, EKRE 11,8 protsendi, Parempoolsed 6,1 protsendi ja Eesti 200 2,4 protsendiga.

Tulemuste esitlemisel keskenduvad MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat Eesti viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/–1,66 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Parempoolsete puhul +/–0,84 protsenti.

Norstat viis küsitlused läbi ajavahemikel 20.05–27.05, 27.05–01.06, 3.06–10.06 ja 10.06–17.06 ning nendele vastas kokku 4003 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil küsitleti kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.