Macron parandab pingelisi suhteid Saksamaaga

Élysée palee ja Berliini kantsleriamet soovivad sõpruse näitamisega rõhutada pühendumust Prantsuse-Saksa mootorile, mis on pikalt Euroopa Liitu vedanud. Sellele on aga varju heitnud Emmanuel Macroni ja Olaf Scholzi vaheline hõõrumine.

Prantsusmaa presidendi Macronil ja Saksamaa liidukantsleri Scholzil on erimeelsusi olnud kaitseküsimuste, Ukraina, Venemaa, Hiina Euroopa Liidu rahaküsimuste ja tuumaenergia osas, vahendas The Times.

Saksamaa ei ole kuigi jõuliselt toetanud Macroni üleskutset vähendada Euroopa sõltuvust USA sõjalisest ja kaubanduslikust võimust ning hoida Hiina impordi osas rangemat joont.

Pärast seda, kui Macron veenis pandeemia ajal Scholzi eelkäijat Angela Merkelit nõustuma ühise EL-i võlaga, on kantsler vastustanud Macroni viimast püüet EL-i finantse ühiseks muuta. Macron lubas enne visiiti, et kutsub liitlasi üles uuele majandusparadigmale ja kasvumudelile ning püüab sakslasi selles veenda.

Pariis näeb Scholzi liiga tagasihoidlikuna Venemaa ja Hiina suhtes ning liiga keskendununa Saksamaa majandusele. Macroni on pahandanud, et sakslased pole kaasa tulnud tema üleskutsetega uute EL-i kaitseprojektide jaoks ja eelistab oma õhukaitseprojekti jaoks osta vaid USA varustust.

Kahe liidri suurim avalik tülitsemine toimus Ukraina teemal, kui Scholz lükkas tagasi Macroni ettepaneku, et Euroopa võiks saata vägesid aitamaks võidelda sissetungijate vastu. Macron vihjas siis, et sakslased on argpüksid, mille peale reageeris omakorda Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius öeldes, et arutelu maavägede kohalolekust või rohkemast või vähemast julgusest pole vajalik.

Saksamaa sõnul peaks Prantsusmaa vähem rääkima ja rohkem relvi Ukrainale saatma, viidates arvudele, mis näitavad palju suuremat Saksamaa sõjalist toetust. Prantsusmaa vaidleb vastu Kiel University andmetele.

Macron ja Scholz on teinud mitmeid katseid näidata ühtsust ja pakkuda kindlustunnet, et vaatamata nende tülitsemisele on nad sama pühendunud Prantsuse-Saksa suhetele Euroopa südames kui nende eelkäijad.

Kahe riigi liidrid on läbi aegade pidanud ületama keerulisi suhteid ja vastastikuseid arusaamatusi. Tagasihoidlik Merkel ja elav ekstravert Nicolas Sarkozy olid pärast Prantsuse liidri ametisse astumist 2007. aastal täiesti erinevad, kuid aja jooksul leidsid nad ühise keele. Ministeeriumide ja mõttekodade seas valitseb arvamus, et Berliini-Pariisi dünaamika toimib sageli kõige paremini, kui on olemas pinge.

Aprillis õhtustasid Scholz ja tema naine Britta Ernst Macronidega nende lemmikrestoranis Pariisis, et koordineerida ideid Hiina teemal enne president Xi visiiti Prantsusmaale. Nad arutasid ka järgmise kuu Euroopa Parlamendi valimistel parempoolsete parteide võimaliku tõusu.

Macroni Renessansi partei seisab silmitsi kaotusega populistliku Rahvusliku Rinde ees. Eeldatakse, et ta hoiatab sakslasi sama ohu eest Dresdenis peetaval kõnel, kus paremäärmuslik partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) toetust naudib.

Macron ja Scholz kinnitasid hiljuti sotsiaalmeedias ühises videopöördumises Saksa-Prantsuse jätkuvat sõprust.