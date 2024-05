ERR Poolas: erakondade põhiteemad eurovalimistel on julgeolek ja migratsioon

Euroopa Parlamendi valimiste kampaaniat ei näe Poolas tänavatel ülemäära palju. Pruszkowis on plakateid aga üsna palju.

Valitsuspartei Kodanike Platvormi Varssavi piirkonna esinumber Marcin Kierwinski on kohtumisel ümbritsetud mitme turvamehega. Põhiteemaks on julgeolek laiemas mõttes.

"Kõige olulisem teema selles kampaanias on muidugi julgeolek ja mitmed teemad, mis on seotud kriisiga Ukrainas," kõneles Kierwinski.

"Me räägime kõigepealt julgeolekust. See on meie jaoks kõige olulisem teema, et veenda nii paljusid liikmesriike kui võimalik kujundama julgeolekupoliitikat selle maailmaosa jaoks," sõnas Kodanike Platvormi kandidaat Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Siedlce linnakeses Varssavi lähedal käis kampaaniat tegema opositsiooni langenud Õiguse ja Õigluse parteiga liidus oleva Suveräänse Poola partei poliitik Jacek Ozdoba.

"Põhiteema on muidugi põgenikud, illegaalsed põgenikud Euroopas. Teine oluline teema on rohelepe, mis tähendab kulusid inimestele ja tööstusele ja me ei ole läbi arutanud, mida see tähendab tulevikus, kui see seadus hakkab reguleerima väga palju," rääkis Ozdoba.

Rohelepet soovib muuta ka Kodanike Platvorm.

"Seal on palju asju, mis on üsna vajalikud, aga üldiselt tuleb rohelepet muuta," ütles Kierwinski.

Seekordsetel Euroopa Parlamendi valimistel ennustatakse rohepoliitikale üldisemalt tagasilööke.