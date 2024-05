TAI: sündimuse erikordaja langes sajandi madalaimale tasemele

2023. aastal sündis Eestis kokku 10 769 last, mis on varasema aastaga võrreldes 802 lapse võrra vähem ning elussündide arv tuhande fertiilses eas (15–49) naise kohta (sündimuse erikordaja) oli 36,5, mis on võrreldes aasta varasemaga langenud.