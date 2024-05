Tallinn loob linnaarhitekti ametikoha

Tallinna linnavalitsus otsustas, et linnasüsteemi luuakse linnaarhitekti ametikoht. Abilinnapea Madle Lippus põhjendas otsust sellega, et linnaehitusliku järjepidevuse tagamiseks on oluline, et ruumilised otsused oleksid terviklikult juhitud ja lähtuksid linna üldistest arengueesmärkidest.

Lippuse sõnul töötab Tallinna linnas hulk kogenud ja häid spetsialiste, kuid nende rollide jaotus ning arhitektuurse mõtte juhtimine vajab erialaselt järjepidevat hoidmist.

"Selleks loomegi nüüd juhtiva linnaarhitekti ametikoha, kelle peamine ülesanne on korraldada strateegilise ruumiloome ja suure ruumilise väärtusega planeeringute küsimusi, sest linnaruumi otsused puudutavad mitmeid osapooli ja ameteid," ütles ta.

Tallinnal oli linna peaarhitekt ametis aastani 2019, kui sellelt ametikohalt lahkus omal soovil Endrik Mänd.

Praegu strateegiakeskuse koosseisus töötav ruumiloome osakond viiakse linnaplaneerimise ameti koosseisu, et kogu linnaruumi planeerimine oleks keskselt ja ühtselt juhitud.

Samuti struktureeritakse ümber linnaplaneerimise ameti detailplaneeringute teenistus. Piirkondlikud osakonnad kaotatakse ning nende asemele moodustatakse planeeringute osakond ja projekteerimistingimuste osakond. Muinsuskaitse osakonda luuakse aga nõustamistalitus, kuhu koonduvad muinsuskaitse valdkonna nõustamist pakkuvad spetsialistid ning seni detailplaneeringute teenistuses töötanud miljööalade spetsialistid.

Osa struktuurimuudatustest rakenduvad 1. juunist, osa 1. juulist.