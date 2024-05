Haridusminister andis Metsküla erakoolile tegevusloa

"Annan tegevusloa MTÜ Metsküla Kool erakoolile tähtajaga kuni 31. august 2027 õppe korraldamiseks esimeses ja teises kooliastmes Lääneranna vallas. Käskkiri kehtib alates 1. september 2024," kirjutas Kallas.

"Meile on see rõõmus uudis, sest eelmisel aastal tegutses meie kool ju ilma igasuguse õigusliku aluseta. Samas oleme ikkagi veendumusel, et Metsküla kool peaks olema vallakool ja sellepärast jätkame ka kohtuvaidlust Lääneranna vallaga," ütles kooli lapsevanem Silvia Lotman ERR-ile.

Kohtuasi on jõudnud Tallinna ringkonnakohtusse, kus järgmine istung on 17. juunil.

Lääneranna vallavolikogu otsustas eelmise aasta 24. märtsi istungil kärpida kohalikku koolivõrku ja sulgeda ka Metsküla algkool. Valla otsuse vastu kool sulgeda Tallinna halduskohtusse pöördunud Metsküla algkooli perele andis kohus septembri lõpus aja vallaga kompromissi leidmiseks.

Kohus pikendas kompromissi leidmise aega korduvalt kuni otsustas jaanuaris kompromissi otsimise lõpetada. Tänu eraannetajate toele on ametlikult suletud kool tegutsenud terve 2023/2024. õppeaasta.