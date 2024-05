Justiitsministeerium kaalub narkokuritegude karistuste muutmist

Justiitsminister Madis Timpsoni sõnul on narkootiliste ainete käitlemise süütegude karistusi mõistlik senisest enam diferentseerida.

"Lihtsalt öeldes on praegused karistused narkoainete enda tarbeks käitlejatele ja teistele müüjatele-vahendajatele praegu mõnel juhul üsna sarnased. Uimastipoliitika kujundamisel on aga leitud, et ainete tarvitajate karmilt karistamine ei aita nende käitumist muuta või sõltuvust vähendada. Seepärast on mõistlik karistusi eristada nii, et karmimad tagajärjed kaasnevad neile, kelle eesmärk on teiste tervise arvalt rikastuda ning enda tarbeks tarvitajate ette nähtud karistused oleksid neist leebemad," selgitas Timpson.

Tema sõnul võimaldaks uus lähenemine lahendada kergemaid narkokuritegusid senisest kiiremalt, näiteks kiirmenetluses. Samuti võimaldaks see mõjutada inimesi, kes on narkokuriteos kahtlustuse saanud vaid seetõttu, et on käidelnud narkootikume isikliku tarbimise eesmärgil.

Ligi 40 protsendil juhtudest mõistetakse aine käitlemise kuritegude eest karistuseks reaalne vangistus, 30 protsendil juhtudest tingimisi vangistus ilma käitumiskontrollita ja 30 protsendil juhtudest tingimisi vangistus koos käitumiskontrolli või üldkasuliku tööga.

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika nõuniku Krister Tüllineni sõnul on narkoainete ebaseadusliku käitlemise kuritegude diferentseerimisel mitu võimalikku lähtekohta.

"Karistuste eristamisel saaks lähtuda ka suure koguse puhul aine käitlemise eesmärgist, suurendades senist aine suure koguse alampiiri või diferentseerida koosseise lähtuvalt ainerühmadest või konkreetsetest ainetest. Samuti tasub kaaluda, kas sätestada seaduses aine väikese ja suure koguse kõrvale veel ka aine väga suur kogus," rääkis Krister Tüllinen.

Prokuratuur tahab narkokuritegude lahendamisel rohkem paindlikkust

Analüüsi järgi tasub vaagida ka senise aine suure koguse alampiiri – kuni 10 doosi – tõstmist. Nii väheneks juhtumite kvalifitseerimine aine suures koguses käitlemisena. "Suure koguse alampiiri tõstmise kasuks räägib seegi, et väikesi ainekoguseid käitlevad inimesed, kes teevad seda reeglina vähem ohtlikul kujul. Need on ainete enda tarbeks ostjad ja valdajad. Samas jääb praegune suure koguse alampiir oluliselt alla kogustele, mida kangemaid uimasteid regulaarselt tarvitavad inimesed igapäevaselt manustavad. See tähendab, et seadus justkui suunab meid ravimise asemel karistama inimesi, kes on sõltlased ja vajavad tuge sõltuvusest vabanemiseks," rääkis Tüllinen.

Ainete tarvitamise statistika Eestis näitab, et senine karistuspoliitika ei aita narkootikumide tarbimist vähendada, nendib justiitsministeerium, lisades, et paljudes Euroopa riikides, kus on uuritud karistusmäärade muutmise mõju ainete tarbimise tasemele kanepi näitel, pole ilmnenud, et karistusmäärade vähendamine tooks kaasa senisest suurema tarvitamise. Ka polevat ilmnenud, et nii suureneks kahju rahvatervisele. Samamoodi ei saa teiste riikide kogemusele tuginedes väita, et karistusmäärade suurendamine vähendaks ainete tarvitamist, teatas ministeerium.

Prokuratuuri hinnangul vajab narkokuritegude lahendamine senisest rohkem paindlikkust. Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul peab olema üheaegselt võimalik lahendada nii tarvitamiseni viivaid probleeme kui ka tagada, et kuritegevus inimeste elu ja tervise arvelt kunagi ära ei tasuks.

"Suurte koguste maaletoojad ja hulgikäitlejad peavad saama ühese ning range hukkamõistu, sest nende kuritegelikku käitumist heidutab reeglina vaid vanglakaristus ja teenitud kriminaaltulu konfiskeerimine. Seetõttu tuleb selgemalt määratleda, millisest kogusest alates võib kurjategijaid karistada narkokuritegude kõige rangema määraga – kuue- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega," lausus Pern.

Samal ajal peaks Taavi Perni hinnangul tekkima võimalus lahendada vähemohtlikke narkokuritegusid juba kohtueelses menetluses.

Järgmise sammuna töötab justiitsministeerium koostöös partnerasutuste ja sidusrühmadega välja seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse. Selles pakub ministeerium välja erinevad võimalused, kuidas saaks narkoainete käitlemisega seotud kuriteokoosseise diferentseerida.

Väljatöötamiskavatsus valmib selle aasta lõpuks.