Reede on valdavalt päikeseline, kohati võib äikest olla

Mai lõpp ja juuni algus on suvise soojaga ning kohati võib hoovihma sadada.

Reede öö on küll selge või vähese pilvisusega, kuid öö hakul võib siiski kohati hoovihma tulla. Puhub muutliku suunaga tuul ning sooja on 11 kuni 17 kraadi.

Hommikul on taevas valdavalt selge ning ilm sajuta. Puhub nõrk idakaare, saartel põhjakaare tuul ning sooja on oodata 19 kuni 22, põhjarannikul kohati 16 kraadi.

Päeval on pilvisus vähene ja vahelduv. Kohati sajab hoovihma, pärastlõunal on äikest ning võib ka rahet tulla. Puhub valdavalt idakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis, kuid äikese ajal esineb ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku 25 kuni 30 kraadi, rannikul võib sajupilvede all ka vaid 20 kraadi juurde jääda.

Nädalavahetus on vähese ja vahelduva pilvisusega. Hooti sajab vihma, on äikest ning laupäeval võib ka rahet tulla. Keskmine õhutemperatuur jääb 24 kraadi juurde.

Ka uue nädala alguses sajab mitmel pool hoovihma ning esmaspäeval võib veel ka äikest tulla. Palavus veidi maheneb ehk sooja on keskmiselt 23, teisipäeval 21 kraadi.

Kuumad ja kuivad ilmad on tõstnud tuleohu metsades erakordselt suureks.