Analüütikud: riigireitingu alandamisel on ka muid põhjusi peale sõja

Eesti riigireitingut alandas Standard & Poors tasemele A+, mis on endiselt üsna kõrge tase.

"Esimese hooga see ilmselt väga suurt mõju ei avalda, sest meil niikuinii oli juba sel reitingul negatiivne väljavaade ja selle riskiga on paljud investorid juba arvestanud. Aga tehniliselt jah, kui riigireiting alaneb, siis kõik, kes tahavad rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt raha kaasata, peavad arvestama sellega, et mõnevõrra võib raha kallimaks minna, sealhulgas ka Eesti riigil," kommenteeris Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik "Aktuaalsele kaamerale".

Eelkõige oli tegu signaaliga, et Eesti peaks riigi rahanduse kiiresti korda saama, tõdes Kaasik.

"See kuidas viidati, oli see, et tänu sellele, et Ukrainas on sõda, tänu sellele, et meil selline naaber on, see survestab ühelt poolt meie majanduse võimekust kasvada, teisalt survestab meie riigi rahandust, et meie kulutused peavad kiiremini kasvama, näiteks kaitsele. Teisisõnu see ütleb, et meil on vaja head plaani, kuidas me tagame selle, et meie võlg liiga kiiresti ei kasvaks," märkis Eesti Panga asepresident.

Swedbanki peaökomist Tõnu Mertsina usub, et riigivõlakirjade intressitootlust võib reitingulangetus pisut tõsta, selle peapõhjust näeb aga temagi pigem Eesti enda rahanduses.

"Kahjuks väga palju jääb selles reitingu langetamises tooni andma just geopoliitiline risk ja sõja mõjud, kuigi ma hindaks, et Eesti selliseks reitingut mõjutavaks teguriks võib olla riigirahanduses toimuv ja pikaleveninud majanduslangus," ütles Mertsina.

Sama leidis ka Avaroni investeeringute juht Rain Leesi. "Standard and Poors rõhutas väga geopoliitilist riski, see kindlasti omab rolli, aga ma võib olla isegi liialt ei ületähtsustaks seda.

See on ehk valitsusele sõnumiks, et peaks rohkem vaatama riigi kulutusi üle ja pöörama tähelepanu sellele, et eelarve oleks tasakaalus," kommenteeris Leesi.

Standard & Poor's langetas kõigi kolme Balti riigi krediidireitinguid. Eesti pikaajaline krediidireiting langesid tasemelt AA- tasemele A+. Läti ja Leedu pikaajalised krediidireitingud olid varem tasemel A+, kuid nüüd langetati need tasemele A.