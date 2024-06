Tallinnal pole üksmeelt, kas lisada Hipodroomi ristmikule autosid või puid

Linnavalitsusel on nüüd valida, kas teha Paldiski maantee – Mustamäe ja Endla ristmikule haljastust, rattarada või anda lisaruumi autoliiklusele.

Järvani sõnul tuleks Hipodroomi ristmiku ehitamisel arvestada sellega, et Tallinnas autode hulk lähiajal suureneb.

"Tegelikult meie liikluskoormus Tallinna linnas on suurenemas. Nii ühistranspordi kasutatavus pikas perspektiivis kui ka ei ole tegelikult autodest pääsu. Ja arvestades Hipodroomi ristmiku keskset tähtsust just Haabersti, Mustamäe ja Põhja-Tallinna ja Kesklinna ühendamisel, siis sealsed valikud muudavad väga oluliselt linnaosade ühenduvust," rääkis Järvan.

"Kui algselt planeeriti ristmikule rohkem radu, siis nüüd on kaks sõidurada ära võetud. Selle suunise eraettevõttele (Hipodroomi kvartali arendajatele - toim.) andis eelmine linnavalitsus. Täna oleme kogumas infot, et mis täpselt seal juhtus, mis need väärtushinnangud on ja kaalutluskohad, ning kas tänane linnavalitsus näeb seda olukorda nii või teisiti," sõnas Järvan.

Järvan rääkis, et võimalus sõidukitele lisaruumi tekkeks tuli transpordiameti varasemate suunistega.

"Transpordiamet muutis ristmikku efektiivsemaks. Ühissõidukipeatus liigutati Hipodroomi ristmikult Paldiski maanteed pidi kaugemale, mis annab bussile võimaluse sujuvamalt sõiduridu vahetada. Aga sellest efektiivsemaks muutmisest tekkis nii-öelda täiendav kinnisvara (maa-ala - toim.). Kas seda on tänases plaanis kõige mõistlikumalt ja paremini rakendatud – seda me alles uurime ja arutame koalitsioonipartneritega," selgitas Järvan.

Pere: rohkem jalgrattureid ja kõrghaljastust

Järvani koalitsioonipartner, abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (Reformierakond) toetab transpordiameti senist eskiisi, kuid soovib sinna lisada veel rohelust kõrghaljastuse näol.

"Transpordiamet on andnud arendajatele suunised, kuidas tõsta ühistranspordi, jalgratturite ja jalakäijate osakaalu. Paldiski maantee on Tallinna 2035 strateegia järgi ülelinnaline tänav. See tähendab, et siia on vaja rohkem haljastust ja tuleb mõelda kõikidele inimestele, ükskõik kuidas nad ka ei liikleks. Tallinna sihtideks on, et jalakäijaid ja jalgrattureid oleks rohkem," rääkis Pere.

"Haljastust on siia rohkem juurde vaja, kui praegustes tingimustes on ette nähtud. Sest kuumasaared, nagu siin on, tuleb ära lõpetada. Kindlas kõneviisis peavad siin tingimustes olema kirjas kõrghaljastus, puud," ütles Pere.

"Praegu on linnal võimalus ja kohustus seda teha," lisas Pere.

Abilinnapeade sõnul hakkab linnavalitsus Hipodroomi ristmiku küsimust arutama esimesel võimalusel.

Hipodroomi arendusse on planeeritud tuhat korterit ja ärikvartal võimaldab sinna luua ligi 10 000 töökohta. Kokku on uusarenduses planeeritud 350 000 ruutmeetrit äri- ja elupinda, uus infrastruktuur, teed ja kommunikatsioonid.

Alates 1923. aastast Paldiski maantee 50 tegutsenud hipodroom kolis arenduse tõttu Tallinnast Saue valda Tuula külla. Viimane võistlus peeti Tallinnas novembri lõpus.