Ratas kavatseb jätkata Brüsselist tööd Tallinna linnavolikogus

Jüri Ratas ja ka Tanel Kiik kavatsevad Euroopa Parlamenti valituks osutudes jätkata ühtlasi saadikutena Tallinna linnavolikogus, kus võimuliidul on ühehääleline enamus. Erakonnakaaslastest eurosaadikute Riho Terrase ja Marina Kaljuranna sõnul on kahel kohal istumine küll võimalik, kuid siiski keerukas.

Viimase Emori küsitluse järgi on tõenäoline, et Isamaa kõige populaarsema kandidaadina valitakse Euroopa Parlamenti Jüri Ratas. Uuringuekspert Aivar Voogi sõnul on Ratas populaarsem kui tema erakonnakaaslased Urmas Reinsalu ja Riho Terras.

Ratas on samas praegu ka Tallinna linnavolikogu liige. Ta valiti linnavolikokku Keskerakonna nimekirjas, mis tähendab, et kui ta kohast loobuks, oleks ka tema asendusliige mõni keskerakondlane. Reedese seisuga on Ratase asendusliige näiteks keskerakondlane Allan Aunapu.

Uuel võimuliidul on Tallinna linnavolikogus praegu vaid ühehääleline enamus.

Ratas lausus, et kavatseb valituks osutumisel Brüsselisse tööle minna. Samuti ei näe ta probleemi, et olla samal ajal edasi Tallinna linnavolikogus.

"Minu puhul töö kannatada ei saa, võtan mõlemat tööd tõsiselt. Tänagi on ju nii, et riigikogu liige võib kuuluda kohaliku omavalitsuse volikogusse ja on küll neid riigikogu liikmeid, kes töötavad erinevates Eestimaa omavalitsustes"

Linnavolikogu liikmena jätkamine tähendab, et Ratas peaks igal teisel neljapäeval jõudma lennukiga Brüsselist Tallinnasse pärastlõunal kell 16 algavale linnavolikogu koosolekule. Erinevalt linnavolikogu komisjonidest istungil veebi teel osaleda ei saa.

Sama kehtib ka sotsiaaldemokraat Tanel Kiige kohta, kelle asendusliige linnavolikogus on Keskerakonna nimekirjas kandideerinud Larissa Novožilova.

Jüri Ratase erakonnakaaslane Riho Terras on lühikest aega olnud nii linnavolikogus kui ka europarlamendis. Samamoodi on varem kahel toolil istunud näiteks Jana Toom ja Urmas Paet.

Terras lausus, et loobus siiski linnavolikogu kohast, et keskenduda tööle Brüsselis. Kahe graafiku ühitamine sõltub tema sõnul aga eeskätt sellest, mis on neljapäeviti Euroopa Parlamendis kavas. Igal teisel neljapäeval leiavad nimelt aset ka Tallinna linnavolikogu istungid.

"Brüsseli ja Tallinna vahelised ühendused on väga halvad, nii et kindlasti saab see keeruline olema, aga see on kindlasti tehtav," ütles Terras. Ta lisas, et nii Ratas kui ka Kiik on võimekad inimesed, kes kahel kohal istumisega kindlasti hakkama saavad.

Brüsselis toimuvatelt Euroopa Parlamendi komisjonide istungitelt on Terrase sõnul lihtsam puududa, sest seal on alati võimalik kasutada asendusliikmeid. Samamoodi ei ole niivõrd keeruline tema sõnul puududa ka poliitilise grupi diskussioonidelt ja aruteludelt.

"Ilmselt kõige raskem on Strasbourg'i nädal, kui on hääletamise nädal. Siis on neljapäeviti hääletamised, see on kõige keerulisem."

Plenaaristungid Strasbourg'is leiavad aset keskeltläbi kord kuus. Linnavolikogu istungid toimuvad aga igal paarisnädala neljapäeval.

Kui Ratas tahaks jõuda igale linnavolikogu korralisele istungile, siis ei saaks ta praeguse graafiku järgi vähemalt kahel päeval Strasbourg'is hääletamistel osaleda.

Alati on samas võimalik linnavolikogu istungitega vangerdada. Tanel Kiik ütles, et koalitsioon saab näiteks valida, millal saata korralisele istungile eelnõud, millele on tingimata vaja just kõigi 40 koalitsioonisaadiku heakskiitu.

Samuti on võimuliidul võimalus korraldada ka erakorralisi linnavolikogu istungeid või muuta korraliste istungite toimumise aegu. See pädevus on linnavolikogu juhatusel.

Linnavolikogu esimees Maris Sild ütles, et ei pea samas väga tõenäoliseks, et korraliste istungite aega neljapäevalt mõnele muule päevale, näiteks reedele hakataks nimetama. Seda seetõttu, et mitmed teised linnavolikogu saadikud on praegu juba neljapäevadega jõudnud arvestada.

Tanel Kiige erakonnakaaslane Marina Kaljurand igal juhul kahel toolil istumist heaks ei kiitnud. Ta märkis, et mõned Euroopa Parlamendi komisjonide istungid või läbirääkimised on näiteks sellised, kus aegu muuta ei saa.

"Mis puudutab aga uusi kandidaate, kes alles alustavad oma tööd Euroopa Parlamendis, siis nende puhul ma tegelikult seda lahendust õigeks ei pea, sest ma arvan, et Euroopa Parlamenti valimise korral esimesed pool aastat ja aasta on eriti olulised, kus tuleb olla kohal, suhelda, ennast teemadega kurssi viia, et saaks hakata kvaliteetselt töötama. Kui siis on mingi kõrvalülesanne või -kohustus, siis see teeb Euroopa Parlamendi töö oluliselt raskemaks," lausus Kaljurand.