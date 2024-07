Tallinna võimuliit püüab volikogus toetust kindlustada

Euroopa Parlamendi liige Jaak Madison ütles "Aktuaalsele kaamerale", et lahkub EKRE fraktsioonist ning hääletab volikogus olenevalt küsimusest.

"Kuna ma hetkel olen erakondlikult sõltumatu ehk erakonnatu, siis toetan nii-öelda linnaelanikke, kelle mured on usaldatud minu kätte läbi häälte kohalikel valimistel," ütles ta.

EKRE fraktsiooni esimees Mart Kallas sõnas, et Madisoni otsus tuli talle üllatusena.

"Ma tean, et tal volitused on peatatud 2. septembrini. Sealt edasi oli põhimõtteliselt must maa, pärast tema erakonnast lahkumist ei tea me absoluutselt midagi tema plaanidest," rääkis Kallas.

Volikogu koalitsiooni kuuluva liikmena jätkab ka teine Euroopa Parlamendi liige, Isamaasse kuuluv Jüri Ratas, kes valiti volikokku Keskerakonna ridadest.

"Ma kuulusin varem kolme komisjoni. Ma arvan, et ma pean nende arvu vähendama, aga täiskogu istungitel püüan käia kohal," ütles Ratas.

"No mis see nüüd on siis. No on Brüsselis, tähtsad tegelased, käivad kõhud õieli ja siis tulevad siia Tallinna volikokku – see on naljakas minu meelest," kommenteeris Keskerakonna fraktsiooni juht Kalle Klandorf.

Kevadel oli koalitsioon ülekaalus ühe häälega. Linnapea Jevgeni Ossinovski andis mõista, et opositsiooni ridadest võib olla veel lahkujaid.

"Meie erakonna liikmed on suhelnud Keskerakonna fraktsiooni liikmetega ja küsinud, missugused nende tulevikuplaanid poliitikas on," ütles Ossinovski.

"Kogu aeg helistavad kellelegi. Õnneks mulle ei helista, ei tüüta mind suvel keegi. Nendel ei olegi muud midagi teha, sest see koalitsiooni ülekaal on niivõrd väike," sõnas Klandorf.

Klandorfi sõnul pole Keskerakonna fraktsioonist rohkem üle minejaid. Keskerakonnast lahkunud Vladimir Svet peab ministrina volikogus oma volitused peatama ning teda asendab Keskerakonna liige.

Tallinna volikogu koguneb augustis, liikmete volituste taastamine jääb septembrisse.