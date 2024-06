Minister: Läti Rail Balticu esimese järgu kulutused kolmekordistusid

Ministri sõnul esitatakse kulude üksikasjad peagi, kui avaldatakse täielik kuluanalüüs.

Briškens ütles, et 11. juunil tutvub valitsus ettekandega, milles on välja toodud projekti esimese järgu elluviimise stsenaarium, mis on oluline ka Euroopa Liidu partneritele, et näidata ära Läti projekti elluviimiseks valitud meetod.

"Teame hästi muresid, mis seonduvad rahastamise kättesaadavuse või osalise kättesaamatusega," ütles minister ja lisas, et ettekandes tuuakse välja ka alternatiivsed rahastamisallikad.

Briškens oli kindel, et ühiste jõupingutustega leitakse viis, kuidas tagada projekti esimese järgu rahastamine, kuid muret tekitab, et projekti juhtimine on seni olnud väga nõrk, väljendudes eri tasanditel – nii projekti ellu viivate organisatsioonide kui poliitilisel tasandil.

Ministri sõnul on praegu kehtestatud projekti elluviimise ajakava väga-väga ambitsioonikas ning vaid otsustav edasiminek ja rahaliste lahenduste leidmine võimaldavad raudteetaristu ehituse õigeaegselt lõpetada.

Peaminister Evika Silina rõhutas pärast koalitsiooninõupidamist, et Rail Baltic vajab väga suurt rahastust ning teedeminister peab esitama valitsusele sobiva mudeli projekti.

Peaminister märkis, et seni on räägitud vaid trassi üksikute järkude rajamisest, kuid valitsus ei ole kunagi käsitlenud Rail Balticu projekti tervikuna. Koalitsioon nõustus, et valitsus peaks vaatama projekti täismõõdus, et mõista, kuidas seda ellu viia.

Projekt on jõudnud taristu ehitamise faasi, kuid olemasolevad vahendid ei kata vajalikke kulutusi ning tuleb otsida uusi rahastamisvõimalusi, ütles Silina.