Boeingu Starliner kapsel saadeti esimesele mehitatud kosmoselennule

CST-100 Starliner, mille pardal oli kaks astronauti, startis Florida Cape Canaverali Kosmoseväejaamast, kinnitatud Atlas V raketi külge, mille tarnis Boeing-Lockheed Martini ühisettevõte United Launch Alliance (ULA), vahendas Reuters.

Kapsel ja selle meeskond suundusid põkkuma Rahvusvahelise Kosmosejaamaga (ISS). Kaks aastat tagasi katsetati edukalt Starlineri mehitamata lendu.

Koos meeskonnaga põkkumise manöövrid kujutavad endast Starlinerile järjekordset väljakutset, millele järgneb umbes nädal hiljem Maale naasmine.

Boeing loodab, et Starliner hakkab konkureerima SpaceX-i Crew Dragon kapsliga, mis on olnud NASA ainus vahend ISS-i meeskonnaliikmete USA pinnalt orbiidile saatmiseks alates 2020. aastast.

Starlineri kaks eelmist mehitatud stardikatset tühistati viimasel hetkel ilmnenud probleemide tõttu.

6. mai stardiloendus peatati kaks tundi enne starti kolme probleemi tõttu, mis vajasid nädalate pikkust lisakontrolli. Veel üks katse eelmisel laupäeval peatati vähem kui neli minutit enne starti, kuna stardiplatvormi arvutis esines tõrge.

Atlas V ülemine osa pidi raketi alumisest osast eralduma umbes neli minutit pärast starti ja kandma Starlineri edasi kosmosesse, kus see pidi ülemisest astmest eralduma umbes 15 minutit hiljem.

Seitsmekohalise Starlineri esialgses meeskonnas on kaks NASA kogenud astronauti – 61 aastane Barry "Butch" Wilmore on pensionil olev USA mereväe kapten ja hävituslendur ning 58 aastane Sunita "Suni" Williams on endine mereväe helikopterite katsepiloot, kellel on kogemusi üle 30 erineva õhusõiduki juhtimisel.

Nad mõlemad on veetnud kahe ISS-i missiooni jooksul kokku 500 päeva kosmoses. Wilmore on lennu komandör ja Williams on piloodi kohal. Nad plaanivad veeta ISS-is umbes nädala enne Maale naasmist.

Boeing on kogenud hiljuti palju tagasilööke seoses nende 737 MAX reaktiivlennukitel esinenud riketega. Seetõttu vajab ettevõte Starlineri projektis edu. Projekt on juba mitu aastat graafikust maas ja ületanud eelarvet rohkem kui 1,5 miljardi dollariga.