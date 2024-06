Hollandi parteide veebilehed langesid küberrünnaku ohvriks

"Holland on esimene riik, mis valib uut Euroopa Parlamendi koosseisu," kirjutas rühm venekeelses Telegrami postituses. "Seetõttu on nad esimesed, kes kannatavad DDoS-rünnakute all."

HackNeT on häkkerite rühmitus, mis toetab Moskva rahvusvahelisi eesmärke. Viimastel nädalatel on nad väitnud, et on edukalt rünnanud sihtmärke Rootsis, Hispaanias ja mujal, vahendas Politico.

Keskparempoolne Kristlik-Demokraatlik Apell (CDA), Geert Wildersi paremäärmuslik Vabaduspartei (PVV) ja populistlik paremäärmuslik Demokraatia Foorum (FvD) kogesid kõik probleeme oma veebilehtede töös.

CDA ütles X-is, et nende veebisaiti tabas ränk hajutatud teenusetõkestusrünnak (DDoS). "Valimispäeval peame seda rünnakuks vabade ja demokraatlike valimiste vastu," teatas partei.

DDoS-rünnak on küberrünnak, mille käigus saadavad häkkerid suure hulga internetiliiklust organisatsiooni veebilehele, et seda üle koormata ja võrgust välja lüüa. Rünnakuid kasutatakse mõnikord koos keerukamate ja kahjulikumate küberrünnakutega, mis püüavad IT-süsteemidesse sisse tungida.

FvD juht Thierry Baudet ütles X-is, et tema meeskond teeb rünnakute tõrjumiseks ületunde.

Holland on esimene riik, kus avati Euroopa Parlamendi valimiste hääletuskastid.