Orban: Ungari ei osale Šveitsis Ukraina rahutippkohtumisel

Ukraina konfliktis osalemine on vastuolus Ungari rahvuslike huvidega, mistõttu ta ei lase end sellesse tõmmata, väitis Orban.

"Ukrainlased usuvad, et mida rohkem riike satub vastasseisu Venemaaga, seda suuremad on neil võiduvõimalused, mistõttu nad paluvad sekkuda nii Euroopa Liidul kui ka kogu maailmal, kuid meie, ungarlased, teame, et me peame kõrvale jääma konfliktist, kuna selles osalemine ei vasta Ungari rahvuslikele huvidele," tsiteeris Serbia meedia Ungari peaministri sõnu.

Orban märkis samas, et Ungari ei saa ka toetada hollandlase Mark Rutte kandidatuuri NATO uue peasekretäri kohale, kuna Rutte on seisukohal, et kõik alliansi liikmed peavad võtma endale kohustuse osaleda sõjalises tegevuses väljaspool NATO piire.

"Me tahaksime sõlmida tulevase NATO peasekretäriga kokkuleppe selles, et Ungari ei hakka osalema NATO sõjalistes operatsioonides Venemaa vastu Ukrainas, hoolimata sellest, et me oleme NATO liige," lisas ta.

Ungari valitsusjuht kritiseeris ka Ruttet, et too oli 2021. aastal rõhutanud vajadust Ungari NATO-st välja arvata ja seejärel "põlvili suruda".

"Selliste väljaütlemistega on raske saada kandidaadiks, keda Ungari võiks toetada," ütles Orban.

Varem lubas Ungari välisminister Peter Szijjarto rahutippkohtumisel osaleda. "Ungari on konverentsil esindatud välisministri tasandil," ütles Szijjarto majandusfoorumil Peterburis.