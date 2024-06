Bideni sõnul tunneb ta Putinit rohkem kui 40 aastat

USA president Joe Biden ütles neljapäeval, et tunneb Vladimir Putinit rohkem kui 40 aastat, kuigi Venemaa režiimi praegune juht oli 1980. aastatel hoopis NSVL-i luureohvitser.

"Ma olen teda tundnud üle 40 aasta. Ta on mind häirinud 40 aastat. Ta ei ole korralik mees," ütles Biden ABC Newsi ajakirjanikule David Muirile Prantsusmaal antud intervjuus.

Meedia hinnangul on vähetõenäoline, et Biden Putinit sel ajal tundis ja küllap on tegemist keeleapsuga.

81-aastase USA presidendi tervis tekitab aga üha rohkem küsimusi.

Neljapäeval osales Biden Normandia dessandi aastapäeval ning paljud vaatlejad leidsid, et USA president käitus seal väga veidralt. Vaatlejad panid tähele, et ta askeldas väga kohmakalt oma istekoha juures, samal ajal kui Prantsuse president Emmanuel Macron, Brigitte Macron ja Bideni abikaasa Jill Biden jäid mälestustseremoonia ajal püsti seisma.

Seejärel kattis Jill Biden oma suu, pole selge, kas ta ütles siis midagi oma abikaasale. Sündmus tekitas kohe tormi sotsiaalmeedias.

Samuti jäädvustasid kaamerad, kuidas Biden istus vahepeal suletud silmadega. Mõned väitsid siis, et president jäi magama. Ühes videolõigus oli veel näha, kuidas Biden tundus eksinud olevat, enne kui üks ametnik ta õigesse suunda juhatas.