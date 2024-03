Tallinn alustab Peterburi tee suure remondiga sügisel

Tallinn on varsti välja kuulutamas esimese ehitusetapi hanget, praegu lihvitakse veel detaile, mis puudutavad ehitusaegset liikluskorraldust, ütles Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Ehituse algust üritatakse sättida ajaks, mil Vanasadama trammitee ehitus valmimas ja sealsed liikluspiirangud maha võetud.

"Saame väga hästi aru, kui oluline tuiksoon on Peterburi tee. Seega praegu keskkonna- ja kommunaalamet ja transpordiamet on omavahel kokku leppimas, mis on liiklusaegsed piirangud, mida me võime endale lubada. Ja ma usun, et kuskil suve lõpp, sügise algus, kui suurem osa sadamapiirkonna ehitusi ja üldse Vanasadama trammi ehitusi ühele poole hakkab jõudma, teeme algust Peterburi teega," lausus Svet.

Sel sügisel võetakse vana asfalt üles ja hakatakse paigaldama kommunikatsioone, suurem tee-ehitus jääb järgmisesse aastasse, mil peaks ka töödega lõpule jõutama. Kuivõrd Peterburi tee on lai, siis seda hirmu, et kogu tee ehituse ajaks liiklusele suletakse, ei ole.

Samamoodi pole plaani Peterburi teed hakata oluliselt kitsamaks ehitama, sest tegu on olulise magistraaliga, märkis Svet.

"Peterburi tee oli, on ja jääb linna üheks tuiksooneks selles mõttes, et see on magistraaltänav. Ei ole vaja mõelda, et Peterburi tee saab olema nagu Vana-Kalamaja tänav. Seal hakkab ka edaspidi olema päris suur sõidukite maht, seal hakkab sõitma ühistransport ja seda tõenäoliselt rohkem ja rohkem. Ja ärme unusta, et Peterburi tee on oluline maantee, mis seob teisi suuri magistraale ja liikumiskoridore," lausus abilinnapea.

Sveti sõnul pole samas plaani ka sõiduradade arvu suurendada, küll aga rajatakse juurde kõnni- ja rattateid ning haljastust. "Me püüame teha Peterburi teed tänavaks vähemalt selles lõigus, kus on tihedam hoonestus. Me näeme, et eriti see Peterburi tee linnapoolne ots, alates Majakast kuni Smuulini, selle ümber vaikselt hakkab linnaruum muutuma, sinna hakkavad tulema uued töökohad, kohati ka uued elanikud ja me peame ka arvestama nende muutustega," ütles ta.

Piirkiirus saab peale rekonstrueerimist olema kogu Peterburi teel 50 km/h.

"Muidugi peab nentima, et paljudes kohtades, kus Peterburi teel on praegu 50 (km/h), sõidetakse üle selle piiri. Me püüame tänava disainiga teha nii, et kui on kiiruspiirang on 50, siis 50 seal ka sõidetakse," ütles Svet.

Peterburi tee remondi esimene etapp ulatub Majaka asumist Väike-Paalani. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Kogu tee kolme-nelja aastaga valmis

Kui varem oli plaanis jaotada rekonstrueerimistööd kahte etappi, siis nüüd on plaan teha tööd ära neljas etapis.

"Need lõigud, mida meil on vaja ehitada, on esiteks väga pikad. Teiseks, need on väga eriilmelised," põhjendas Svet.

Näiteks linna piiri ja Kuuli tänava vahelist lõiku ääristab lubjakivikarjäär ja sinna ilmselgelt linnaruumi ei loo; teisel pool teed on aga pikalt tühi ala, kuhu tuleb mingi ruum luua, tõi ta näiteks. Smuuli tee ümbruses on aga industriaalne keskkond, kuid ka kaubanduskeskused.

Esimese etapi ehk Majaka piirkonda jääb tulevikus ka Ülemiste ühisterminal, kuhu hakkab viima eraldi tee ja seal tuleb vaeva näha tänavaruumiga, lausus Svet.

"Milline tuleb järgmine etapp ja mis järjestuses need etapid tulevad, ma loodan, et suudame kindlalt välja öelda kevade lõpus. Kokku võtab ehitus kolm-neli aastat, sest need mahud ei ole võrreldavad millegagi, mida me oleme ehitanud või rekonstrueerinud Tallinnas," ütles ta.

Mis see kõik linnale maksma läheb, pole praegu selge, sest esimest hangetki pole välja kuulutatud. Mõni aasta tagasi ütles linnapea Mihhail Kõlvart, et arvestada tuleb 40 miljoni euroga.

"Inflatsioon on kindlasti teinud teinud oma töö. Nii et vaatame, kuhu me jõuame. Me näeme, et ehitusturul võivad erinevad protsessid tasakaalustada: ühed asjad lähevad kallimaks, teised lähevad odavamaks. Väga suureks teguriks on tööjõud," lausus Svet ja ütles, et see, millist mõju avaldab Rail Balticu hiigelprojekti ehitusfaasi jõudmine, saab alles näha.