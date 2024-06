Blinken sõidab Lähis-Itta, et nõuda Gazas relvarahu

See on Blinkenile kaheksas visiit piirkonda pärast Hamasi võitlejate 7. oktoobri rünnakut Iisraeli vastu. USA kõrgeim diplomaat külastab Egiptust, Iisraeli, Jordaaniat ja Katari ning kohtub nende riikide juhtidega, vahendas Reuters.

Blinkeni visiit toimub ajal, mil Iisraeli ja Liibanoni Hezbollah' vahelised pinged on viimastel päevadel suurenenud. Mõlemad osapooled on näidanud üles valmidust suuremaks vastasseisuks.

"Blinken kavatseb arutada, kuidas relvarahu ettepanek tooks kasu nii iisraellastele kui palestiinlastele," ütles välisministeerium oma avalduses. "Ta rõhutab, et see leevendaks kannatusi Gazas, võimaldaks humanitaarabi suurt kasvu ja lubaks palestiinlastel naasta oma kodudesse."

Egiptuse, Katari ja teiste riikide vahendatud rahukõnelused on seni jooksnud ummikusse, kuna mõlemad osapooled süüdistavad üksteist edusammude puudumises.

USA Välisministeeriumi sõnul avaks relvarahu ka võimaluse rahu saavutamiseks Iisraeli põhjaosas Liibanoni piirialal ja looks tingimused Iisraeli ja tema Araabia naabrite vaheliseks täiendavaks lõimumiseks.

"Minister kordab ka vajadust vältida konflikti edasist eskaleerumist," lisati avalduses.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles kolmapäeval, et Iisrael on valmis jõulisteks sammudeks põhjas. Ta hoiatas detsembris, et Beirut muudetakse Gazaks, kui Hezbollah alustab täiemahulist sõda.

Jordaanias viibides osaleb Blinken konverentsil, mis käsitleb humanitaarabi andmist Gazale, teatas ministeerium.