Meloni tunnistas libakõne ohvriks langedes sõjaväsimust Ukrainas

Kolmapäeval avaldati sotsiaalmeedias lavastatud telefonikõne salvestis, kus Meloni vestles enda arvates Aafrika Liidu juhiga. Tegelikkuses Venemaa humoristidega rääkinud Itaalia peaminister tunnistas, et kõik on Ukraina sõjast väsinud.

Oktoobri keskpaigas andis Eesti riigikantselei teada, et peaminister Kaja Kallasel oli septembris libakõne Aafrika Liidu esindajaga. Samasuguse vingerpussi ohvriks olid sattunud ka mitmed teised Euroopa poliitikud.

Kolmapäeval avaldati esimene toonastest kõnedest, milles vesteldi Itaalia peaministriga. Rohkem kui 13 minuti pikkuses kõnes vestleb Meloni inglise keeles erinevatel teemadel, mis võiksid Aafrika Liidu esindajat huvitada.

Vestluses üritas libakõne autor pidevalt viia teemat Ukraina ja Venemaa sõja teemadele, ent Meloni tõi jutu tagasi teemadele, mis Itaaliat ja Aafrikat seovad.

Itaalia peaminister rääkis telefonikõne ajal inglise keeles, mida ta avalikkuses peaaegu kunagi ei tee. Kahjuks ei olnud tema inglise keel piisavalt hea mõistmaks, et vastaspool rääkis lõpuks üsna tuntava vene aktsendiga.

Kõne teises pooles lubas Meloni endale Ukraina sõja teemal ka vabamaid mõtteid. "Tõele au andes pean ütlema, et näen palju väsimust. Kõikides osapooltes. Oleme lähedal momendile, kus kõik mõistavad, et meil on vaja väljumisteed sellest. Probleem on leida lahendus, mis on vastuvõetav mõlemale ilma selleta, et hävitaksime rahvusvahelise õiguse. Mul on mõned ideed kuidas olukorda lahendada, aga ootan õiget momenti, et need lauale panna," sõnas Meloni.

Seni pole kuulda olnud, et Itaalia peaminister mingit rahuplaani tutvustanud oleks. Võimalus selleks oli näiteks eelmise nädala Euroopa Ülemkogul.

Kuid Meloni vihjas ka kõnes, et miks ei pruugiks Vladimir Putini võimulejäämine olla kõige hullem variant. "Ukraina vasturünnak ei lähe nii nagu me oleksime eeldanud. See areneb, aga see ei muutnud midagi konflikti olemuses. Kõik saavad aru, et see võib kesta mitu aastat, kui me ei ürita leida lahendust. Probleem on leida sobiv lahendus mõlemale ilma teiste uute konfliktide käivitamiseta. Te vist ei tea, mida ma Liibüast arvan, aga võiksime sellest rääkida mitu tundi, mis Liibüas juhtus. Võib-olla täna mõistetakse, et olukord pärast ei olnud enam nii hea," sõnas Meloni.

Sellega viitas ta 2011. aastale, mil Liibüa valitseja Muammar Gaddafi kodusõjas kukutati. Riik paiskus kaosesse, millele järgnes teine kodusõda ning vaatamata relvarahule pole stabiilsust saavutatud senini.