Madison: oma poliitikat saaksime kõige paremini ellu viia valitsuses

Euroopa Parlamendi valimistel võrreldes eelmise korraga oma häältesaaki 10 000 häälega kasvatanud EKRE aseesimees Jaak Madison ütles, et tema häältesaak näitab, et suur osa Eesti inimestest soovib EKRE-t näha nii Euroopa Parlamendis, aga ka valitsuses ning seetõttu peaks erakond leidma kompromissi, et ka see eesmärk saavutada.

Madison ütles, et talle tõi 32 868 häält seni tehtud töö. "Ma arvan, et viie aasta jooksul olin ma ainus, kes püsivalt annab tagasisidet ja aru selle kohta, millega Euroopa Parlament tegeleb, mis on meie töö, mis on meie eesmärgid, mis on meie seisukohad. Lõpuks ma usun, et need rohkem kui 10 000 häält, mis juurde tulid ongi tänu sellele," sõnas Madison.

Vastates küsimusele, kas nii tugev tulemus ei tekita temas mõtteid tulevikus kandideerida ka EKRE esimeheks, vastas Madison, et päev korraga. "Lõppkokkuvõttes on kõige olulisem see, et kuidas Eesti riiki teenida võimalikult hästi ja ilmselge on see, et väga suur osa Eesti inimesi soovib näha rahvuskonservatiivset erakonda, kes oleks esindatud nii Euroopa Parlamendis kui ka tõenäoliselt juhiks Eesti valitsust. Nii, et aeg annab arutust," kommenteeris Madison.

Saatejuht Anna Pihl küsis, kas Madison on EKRE esimehe Martin Helme selja taga või EKRE siseopositsioonis. "Mina olen Eesti rahva poolel," vastas Madison.

"Kõige olulisem on see, et kõik erakonna liikmed töötavad selle nimel, et Eesti inimestel läheks paremini, Eesti julgeolek oleks kaitstud, majandus areneks, sündimus kasvaks. Küsimus on nüanssides, kuidas see ellu viia. Ja ilmselgelt igas suures erakonnas on erinevaid nägemusi nüanssides, et kuidas võiks seda eesmärki saavutada, sest oma poliitikat saad sa ju ellu viia kõige paremini valitsuses. Ja veel parem kui sa oled valitsuses juhterakond, ehk peaministri partei. Selleks sa pead võitma valimisi. Neid strateegiaid ja vahendeid, kuidas võita valimisi on erinevaid. Loomulikult erakonnas on erinevaid arvamusi ja ka mul on omad arvamused. Ja ma arvan, et inimestel lähevadki arvamused lahku ja neid tuleb lahendada erakonna juhatuses, volikogus või erakonna kongressil, mis toimub vähem kui nädala pärast," rääkis Madison.

Saatejuht Johannes Tralla küsis, kas EKRE on liiga käremeelne ja endale sellega teatava klaaslae tekitanud.

"See on kahe otsaga asi. Ühest küljest tuleb olla käremeelne, kui me juhime tähelepanu tõelistele probleemidele, olgu selleks korruptsioon, valitsuse suutmatus juhtida riiki läbi kriiside, peaminister, kes on nagu printsess klaastornis elamas, arusaamatus inimeste toimetulekust. Neid probleeme tuleb tõstatada väga tugevalt ja väga selge sõnastusega, aga samal ajal loomulikult tuleb ka aru saada, et demokraatia võlu ja valu on see, et väga palju valijaid tahavad saada sellist Marina Kaljuranda - tore inimene, kes räägib kenasti - küll aru ei saa, millest räägib, kuidas hääletab, aga no tore inimene. Tuleb leida mõistlik kompromiss mitme poole vahel, et võita valimisi. Ja ma usun, et lõpuks see kompromiss tuleb leida ka erakonna sees," lausus Madison.

Madisoni sõnul võib ta tulevikus ka vahetada oma Euroopa Parlamendi fraktsiooni.

"See gruppide küsimus, kuhu me kuulume, on suhteline. Küsimus on lõpuks minu jaoks see, et kus me suudame esindada oma seisukohti kõige paremini. Kus me saame kõige rohkem kõneaega, kus me saame esitada muudatusettepanekuid, raporteid. Kus me saame teha sisulist tööd kõige efektiivsemalt Eesti riigi nimel. Kas see on praegune fraktsioon ID, ECR või isegi EPP tulevikus, sõltub kontekstist ja olukorrast. Ma ei välistaks mitte midagi," ütles Madison.