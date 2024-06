Reinsalu eeldab Isamaalt loa küsimist enne Madisoni EPP-sse võtmist

"Põhimõtteliselt teoorias on võimalik loomulikult ka üksikute saadikute liitumine. Iseenesest Euroopa Rahvapartei võitis need valimised ja kui Jaak Madison seda sammu kaalub, siis eks kindlasti me selle sammu üle ka temaga vestleks, kui tal niisugune taotlus peaks tekkima. Kindlasti rahvapartei fraktsiooniga liitumise puhul küsitakse ka Isamaa kui Euroopa Rahvapartei liikmespartei arvamust," ütles Reinsalu kolmapäeval ERR-ile.

Küsimusele, kas talle oleks vastuvõetav Madisoni liitumine EPP saadikurühmaga, vastas Reinsalu: "Mul on seda raske kommenteerida, kuna ma ei tea Jaak Madisoni tegelikku kavatsust. See on teie poolt spekulatiivne avaldus. Ma ei tõtta siin sündmustest ette."

Madison ütles sel nädalal ERR-ile, et saades mõnest teisest fraktsioonist parema pakkumise, kui teeb tema praegune saadikurühm Identiteet ja Demokraatia (ID), võib ta otsustada europarlamendis ka fraktsiooni vahetada ning nimetas võimalike uute rühmadena EPP-d ja Euroopa Konservatiivide ja Reformistide (ECR) saadikurühmi.

Hinnates äsja EKRE-st lahkunud riigikogu liikmete Henn Põlluaasa, Ants Froschi, Alar Lanemani, Jaak Valge võimalikku tulevikku Isamaas, jäi Reinsalu ettevaatlikuks, soovimata anda kategoorilisi hinnanguid.

"Ma arvan, et sündmused on väga kiiresti arenenud, ma siin mingeid välistavaid seisukohti küll ei võta. Aga õige on see, et mitu EKRE kohaliku poliitika tasemel mõjukat liiget on Isamaaga liitunud viimase aja jooksul. Ma viitan siin näiteks Tallinna volikogus ettevõtja Argo Luudele või Tartus õppejõule Loone Otsale," rääkis Reinsalu. "Tegelikkuses on see inimeste enda valik, kuidas nad seda olukorda ette kujutavad. Ja eks ma arvan, et siin kõigil tuleb võtta ka aega," lisas ta.

Kommenteerides sel nädalal EKRE-s lahvatanud sisetüli, mis päädis mitme liikme väljaheitmise ja veel rohkemate vabatahtliku lahkumisega, ütles Reinsalu, et selle mõju on veel vara hinnata. "Eks selle [tüli] võimendumine on tulnud üllatusena kogu ühiskonnale, sealhulgas ka mulle. Sündmused toimuvad reaalajas. Ma jälgin neid arenguid, mida see laiemas dünaamikas poliitilisel väljal tähendab ja siis nende sündmuste valguses kindlasti Isamaa hindab seda olukorda, me analüüsime seda ja teeme oma järeldused," rääkis Isamaa erakonna juht.

Samuti jäi Reinsalu ettevaatlikuks hinnates toimunud muutuste mõju riigikogu tööle.

"Vara on veel hinnata neid järelmeid, et kuhu see joon hetkel tõmmata. Ma arvan, et siin on põhjust konstateerida, et nendel arengutel on kindlasti mitmes suunas järelmid – enesestmõistetavalt nii kogu Eesti poliitilisele väljale, loomulikult siis ka tööle parlamendis või kohalikes volikogudes. Seda võib nii eeldada, aga vaatame, kuidas need asjad edasi kulgevad," rääkis ta.

Reinsalu jäi väga ebamääraseks ka selle suhtes, kas tema hinnangul võiks Eesti poliitmaastikule mahtuda uus rahvuslik konservatiivne poliitiline jõud, mille võiks moodustada EKRE-st lahkunud poliitikud.