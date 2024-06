Eesti 200 valib suve lõpus erakorraliselt uued juhid

"Erakonna juhatus tuli kokku, vaatasime sellele valimistulemusele otsa ja nentisime, et oli halb valimistulemus. Otsustasime 31. augustil kutsuda kokku erakonna üldkoosoleku, kus valitakse kõik juhtorganid," ütles Tsahkna ERR-ile pärast Eesti 200 juhatuse koosolekut.

"Muidu oli plaanis oktoobri lõpus, tõmbasime varasemaks, aga nagu ta näete, tuleb suvi peale. Me tahame, et erakonnas toimuksid arutelud, mis moodi edasi minna, mida teha paremini. Ja et kõik saaksid rahulikult läbi mõelda, kuhu nad soovivad kandideerida," lausus Tsahkna.

Tsahkna kinnitas üle, et ei kandideeri enam erakonna esimehe kohale.

"Mina olen väga veendunud selles, et meie programm, meie maailmavaade on Eestile vajalik, aga organisatsioonina oleme jõudnud sellesse punkti, kus tulebki sellele tõsiasjale otsa vaadata, milleks tänane valimistulemus meid üles kutsub ja meid üles äratas," lisas Tsahkna.

"Meie erakond on loodud selle jaoks, et oma programmi ellu viia ja seda saab teha valitsuses. Kindlasti me saame valitsuses olla jõulisemad, selgemad oma poliitikute suhtes. Ja Eesti 200 valitsusest ära ei lähe. Küll aga me peame väga tõsiselt mõtlema, mis on need konkreetsed tulemused, mis meil on ette näidata 2027. aastal. Ma ei dramatiseeriks üle neid eurovalimisi. See oli erakonna jaoks väga hea, see külm dušš ja reaalsuskontroll. Päris valimised tulevad meie jaoks 2027. aastal. Järgmisel aastal on ka kohalikud valimised, kus erakond peab välja minema," rääkis Tsahkna.

Kristina Kallas: peame koalitsioonilepingu lahti võtma

Eesti 200 aseesimees Kristina Kallas ütles, et tema hinnangul tuleks avada koalitsioonileping ja teha valitsusremonti.

"See europarlamendi valimistulemus näitas väga selgelt, et valija ei ole rahul praeguse valitsuse tööga, eriti, mis puudutab majanduse olukorda. Inimeste ebakindlus majanduslikult on väga suur. Valitsusremont tähendab seda, et me peame tõsiselt üle vaatama oma koalitsioonilepingus tehtud kokkulepped, et kas antud olukorras, kus meil on riigieelarve defitsiit aina kasvamas ja kus meil majanduse seis on halb, siis kas see koalitsioonileping ikkagi vastab reaalsusele. Mul on tunne, et me peame seal ikkagi korrektuure tegema ja keskenduma majandusküsimuste lahendamisele," ütles Kallas.

Kristina Kallas ütles ka seda, et valitsuses tekitab ebakindlust see, et ei ole selgelt teada, kas Kaja Kallas jätkab peaministrina või läheb tööle kõrgele ametikohale Brüsselisse.

"Kui liiga palju on kogu aeg spekulatsioone üleval, et kas ta jätkab peaministrina või ei jätka, siis see ebakindluse moment on see, mis tekitab seda turbulentsi," sõnas Kallas.