Leedu peaminister ei kandideeri Euroopa Komisjoni

"Ma ei saaks seda isegi teha, sest ma ei saa esitada oma kandidatuuri. Ma ei saa olla nii peaminister kui ka valitsuse kandidaat komisjoni. Ilmselgelt ei saaks ma seda teha isegi siis, kui ma tahaksin. Aga ma ei taha," ütles Simonyte esmaspäeva hilisõhtul teleusutluses.

Peaministri sõnul oleks praegu eurovoliniku ametikohale pürgimine ebapraktiline ja "kunstlik".

"Kui mul oleks sellised plaanid (saada Euroopa Komisjoni volinikuks), oleksin pidanud peaministri kohalt juba varem tagasi astuma aga selline volituste mahapanemine ja peaministri kohale mittenaasmine tähendab, et valitsus astub tagasi. See aga tähendab, et moodustatakse uue programmi ja uue mandaadiga uus valitsus, ma ei usu, et praegusel hetkel oleks see mõistlik või vajalik," ütles Simonyte.

Valitsus saab oma volitused tagasi 12. juulil pärast seda, kui tagasivalitud president Gitanas Nauseda on andnud ametivande.

Pärast sel pühapäeval toimunud Euroopa Parlamendi valimisi moodustatakse uus Euroopa Komisjon.

Keskvalimiskomisjoni andmeil võitis Leedus valimised peaministripartei Isamaaliit-Leedu Kristlikud Demokraadid (konservatiivid), kes said kolm mandaati 11-st, opositsioonilised sotsiaaldemokraadid saavutasid valimistel kahe mandaadiga teise koha.

Leedu Talurahva ja Roheliste Liit, Vabaduserakond, Demokraatlik Liit Leedu Nimel, Leedu Poolakate Valimisaktsioon – Kristlike Perede Liit, Liberaalide Liikumine ning Rahvuse ja Õigluse Liit (tsentristid, rahvuslased) said igaüks ühe mandaadi.

Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi esitab Leedu poolt valitsus pärast kooskõlastamist presidendi ja seimiga. Lõpliku otsuse teeb Euroopa Parlament.

Eelmise, Talurahva ja Roheliste Liidu valitsuse lähetatud volinik Virginijus Sinkevičius töötab praeguses Euroopa Komisjonis keskkonna, ookeanide ja kalandusvolinikuna, kelle ametiaeg on lõppemas.

Erakonna Demokraatlik Liit Leedu Nimel esinumbrina kindlustas poliitik eelmisel pühapäeval omale koha Euroopa Parlamendis.