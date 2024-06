Petersoni valijad üles leida lubanud Priit Lomp: selliseid säutse ei tasu võtta ähvardusena

Te kirjutasite Euroopa Parlamendi valimiste järgsel ööl sotsiaalmeedias: "Leian üles need kaheksa koduvalla troppi, kes oma hääle Aivo Petersonile andsid…" Mida te selle all mõtlesite?

Eks valimiste teema käivitab... Ja ma siiralt olen pettunud, et inimene, keda on süüdistatud riigireetmises, on saanud miskipärast väikese hulga inimeste toetuse. Et isegi kui hääl on antud, mis iganes põhjusel, tundub see ikkagi väga kummaline.

Ja ma kindlasti kuidagipidi tegelikult loomulikult ei markeeri ega märgista oma koduvalla (Priit Lomp oli enne riigikogu Kastre vallavanem ja praegu volikogu liige - toim) inimesi halvasti, aga siiralt tegi muret, et 11 000 Eesti inimest on otsustanud toetada meest, kes on saanud süüdistuse riigireetmises.

Olete need kaheksa inimest üles leidnud?

Ei tasu võtta selliseid Twitteri säutse sellise tõetruudusega, et nüüd keegi paneb otsa ette taskulambi ja hakkab käima inimesi päriselt otsimas. Aga ma avaldasin siirast pettumust, et kaheksa inimest riigireeturile oma hääle on andnud.

Paljudele inimestele kõlas see aga ähvardusena…

Neid inimesi ei saa palju olla, sest seda postitust on näinud väga vähe inimesi, teiseks on see emotsiooni pealt kirjutatud ja kindlasti kedagi ähvardatud sellega ei ole. Seda ei pea niimoodi võtma.

Kas annate endale aru, et te olete Sotsiaaldemokraatliku Erakonna riigikogu fraktsiooni esimees, kes lubab üles otsida need valijad, kes hääletasid teie arvates valesti?

Kui keegi nendest kaheksast inimesest annab teada, et mina hääletasin [Petersoni poolt], siis ma lihtsalt saan võimaluse selgitada inimesele, miks ei ole riigireeturi poolt hääletamine mõistlik.

Meil on vabad valimised, see inimene ei ole veel riigireetmises süüdi mõistetud, ta oli ametlik kandidaat Euroopa Parlamendi valimistel. Kas siis igaüks ei võigi hääletada nii, nagu ta heaks arvab?

Nojah, inimene on saanud süüdistuse. Mulle tundub, et hääle andmine sellisel puhul ei ole väga mõistlik ja tark tegevus. Ükskõik, kas inimene mõistetakse süüdi või õigeks, aga tõesti potentsiaalset riigireeturit toetada on minu jaoks ikkagi äärmiselt ebameeldiv.

Ja veelkord, keegi ei pea ennast tundma ähvardatuna. Tõesti, kui need kaheksa inimest annavad mulle endast märku, siis ma kindlasti räägin ja selgitan, et ei ole mõistlik riigireeturi süüdistuse saanud inimest toetada. See oli kogu selle postituse sisu.

Nii et ootate, et need inimesed võiks teiega ühendust võtta?

Kui keegi neist seda teeb, siis kindlasti olen tänulik. Aga kedagi taga otsima ma ei hakka.

Priit Lompi postitus valimiste ööl. Autor/allikas: (ERR)

Te kujutate ette, kui samasuguse postituse oleks teinud mõni EKRE fraktsiooni saadik või EKRE fraktsiooni juht. Kuidas oleks siis reageeritud ja milline märul oleks sealsamas Twitteris puhkenud?

Ma ei oska selles mõttes küll ennustada, kui see teema oleks olnud riigireeturi kontekstis. Aga arvan, et see ei oleks selles mõttes mitte liiga suurt tähelepanu saanud. EKRE saadikud ja sealhulgas fraktsiooni juhtkond on oluliselt tõsisemate sõnadega postitanud inimeste kohta, kes ei ole riigireetmises süüdistust saanud. Nad on ise näidanud näpuga, kes nende arvates on potentsiaalselt riigireeturid. Mina endale seda vabadust ei ole lubanud.

Aga ikkagi, kas kujutate ette olukorda, kui keegi Reformierakonnast või Isamaast teatab pärast valimisi, et otsin üles kõik need tropid, kes hääletasid Kastre vallas sotside poolt?

Veel kord, see ei ole selles mõttes võrreldav, mina ei ole kutsunud ühegi teise inimese kontekstis kedagi korrale ega ka mingisugust tegevust tegema. Ainult inimese osas, kes on saanud riigireetmises süüdistuse. Mõistlik on nendel puhkudel lasta vastavatel asutustel tegelikult teha oma tööd, vaadata kas siis inimene jääb õigeks või jääb süüdi. Kui ta jääb õigeks, siis ta kindlasti võiks järgmine kord uuesti kandideerida. Aga sellises olukorras minna sellist inimest toetama. Mulle tundus, et see ei ole kuidagipidi aus ja õiglane nende suhtes, kes ei ole sellist süüdistust saanud.

Aga ei tasu sealt otsida suurt konflikti, veel vähem mingit tüli oma kohalike kogukonna liikmetega. See oli nördimusavaldus, et kuskil on inimesed, kelle jaoks riigireetmise süüdistus ei ole piisavalt oluline asi, et siis sellegipoolest oma toetushääl anda.

Neid inimesi oli Eestis kokku 11 503...

Mina olen oma kodukandis töötanud 15 aastat vallavanemana, saanud väga hästi kõigi inimestega läbi ja mina ei saa pöörduda kellegi teise poole, kui ainult oma kogukonna liikmete poole.

Olite ikka kaine?

Ma olin kaine. Võib-olla olin joonud pokaali šampust. Aga võib-olla oleks võinud kirjutada pisut pehmemalt. Aga kui need kaheksa inimest või ka mõni nendest tahab ühendust võtta, siis ma loomulikult hea meelel selgitan ja kõnelen nendega.

Jääte endiselt seisukohale, et need inimesed on tropid?

Veelkord, öötundidel oleks emotsiooni tõesti võinud sõnastada pehmemalt, aga mis on läinud kuskile meediasse, ega seda sealt tagasi ei kutsu. Niimoodi ta läks.