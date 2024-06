Kuusik prognoosib lahkumiste lainet EKRE-st

Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast (EKRE) teisipäeva õhtul välja visatud endine juhatuse liige ja esimehe kohale kandideerida soovinud Silver Kuusik ütles, et oodata on uusi lahkumisi EKRE-st ning rõhutas, et rahvuskonservatiivset maailmavaadet saad edendada ka ilma perekond Helmeta.

Lahkujaid on kindlasti eri tasandil, nii riigikogu liikmeid, omavalitsuse tasandi poliitikuid, aga ka tavaliikmeid, kes pole valitud organites, aga elavad EKRE tegevusele kaasa, rääkis Kuusik kolmapäeval hommikul "Terevisioonis".

EKRE juhatus viskas teisipäeva õhtul erakonnast lisaks Kuusikule välja ka erakonna aseesimehe Henn Põlluaasa, riigikogu fraktsiooni liikme Jaak Valge ning Pärnumaa piirkonna senise juhi Helle Kullerkupu. Pärast seda teatas ka EKRE aseesimees, Euroopa Parlamenti valitud Jaak Madison, et lahkub erakonnast ning varahommikuks oligi ennast äriregistris erakonna liikmete seast eemaldanud.

Küsimusele, kes riigikogu liikmetest võiks veel EKRE-st lahkuda, nimetas Kuusik kahte nime. "Ma usun, et manöövrid riigikogu komisjonides annavad alust arvata, et veel tuleb kindral [Alar] Laneman, ma eeldaks, et ka Ants Frosch. Aga kas ja kuna, on nende otsustada," rääkis ta.

Küsimusele Varro Vooglaiu ja Leo Kunnase kohta viitas Kuusik sellele, et nemad pole erakonna liikmed, kuigi kuuluvad EKRE fraktsiooni.

"Ma usun, et kõik erakonna otsused pole ka talle meeltmööda," ütles Kuusik Kunnase kohta.

Kuusik ütles, et võrreldes teisipäeva hommikuga oli erakonna liikmeskond kolmapäeva hommikuks 26 inimese võrra väiksem.

Kuusik viitas, et teisipäevasel erakonna juhatuse koosolekul, mis tipnes liikmete väljaheitmisega, olid keskseks küsimuseks erakonna rahaasjad ning muuhulgas eurovalimiste kampaaniakulude kasutamine ainult Martin Helme huvides.

Kuusiku sõnul said EKRE teised kandidaadid kümnetes kordades vähem ressursse kasutada kui erakonna esimees Martin Helme. Kampaaniakulud kokku olid talle teadaolevalt umbes 200 000 eurot.

Küsimusele, mis saab EKRE-st edasi, vastas Kuusik: "Ma usun, et rahvuskonservatiivne maailmavaade saab olla ka ilma perekond Helmeta."

Kuusik juhtis tähelepanu ka sellele, et kui erakonna toetus on olnud ka 27 protsenti, siis praegu on see 14-15 protsenti. "Ma ei usu, et meie väljaheitmine toetust tõstab," märkis ta.

Kuusik tõi ka välja, et kui alg- ja madalama haridusega valijate seas on EKRE esimesel-teisel kohal, siis kõrgharidusega valijate seas alles kuuendal positsioonil ehk võrdne parempoolsetega ning see on tema hinnangul probleem.

Küsimusele, kas oodata võib uue rahvuskonservatiivne erakonna teket, vastas Kuusik: "Hetkel on veel vara öelda, aga jälgime olukorra arengut."