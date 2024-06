EKRE-st lahkujad olid neile valimistel tublid hääletoojad

Jaak Madison kandideeris Järva- ja Viljandimaal ja sai 5222 häält ehk enam kui pooled erakonnale selles ringkonnas antud häältest (9153). Temast parema tulemuse tegi selles ringkonnas vaid Jürgen Ligi Reformierakonnast 5797 häälega.

Henn Põlluaas kandideeris Harju- ja Raplamaal ja sai 5781 häält. See oli rohkem kui kolmandik häälesaagist, mille EKRE selles ringkonnas korjas (15 380 häält). Põlluaasa tulemus oli paremuselt kolmas, ta jäi alla rekordtulemuse teinud Kaja Kallasele (31 816 häält), aga ka Jüri Ratasele (7672 häält).

Jaak Valge ja Silver Kuusik kandideerisid Tartu linnas ja said vastavalt 2340 häält ja 829 häält. Valge sai mandaadi, Kuusik mitte. Valge tulemus oli Urmas Klaasi (8065 häält) ja Kristina Kallase (4288 häält) järel paremuselt kolmas. Kokku sai EKRE ülikoolilinnas 7138 häält.

Ants Frosch kandideeris Võru-, Valga- ja Põlvamaal, kus kogus 2619 häält, mis oli EKRE kandidaatidest Rain Epleri (3366 häält) järel paremuselt teine tulemus ja kõigist ringkonna kandidaatidest neljas (teda edestasid veel ka Liina Kersna ja Igor Taro).

Helle Kullerkupp kandideeris Pärnumaal, kus sai 1108 häält ja valituks ei osutunud.

Seega oli nimetatud kuue poliitiku häälesaak kokku viimastel riigikogu valimistel 17 899. EKRE kogus üle Eesti 97 966 häält ehk nimetatud viisik tõi ligi 16 protsenti kõigist EKRE-le antud häältest.

EKRE liikmeskond on ka võrreldes nädala tagusega vähenenud rohkem kui need viis poliitikut. 5. juunil kirjutas ERR, et EKRE-s on 9766 liiget. Sel kolmapäeval, 12. juunil kell 10 oli äriregistri andmetel EKRE-s 9701 liiget ehk lahkujaid (enamik viimase ööpäevaga) on olnud 65.