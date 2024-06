Helme: EKRE-l seisab ees raske aeg

EKRE esimees Martin Helme teatas, et erakonnast välja visatud poliitikud soovisid asendada 12 aastat toiminud juhtimismudeli vabaerakondliku juhtimisviisiga, mis oleks tema hinnangul toonud kaasa otsustuse ja vastutuse hajumise ning paralüüsi. EKRE-le ennustab ta lähiajal raskeid aegu - erakonnast lahkub inimesi ja toetus väheneb.

Helme tunnistas, et teisipäev oli EKRE-le üks kurvemaid ja raskemaid päevi kogu partei tegutsemise ajal.

"Erakonna juhtkonnas juba pikemat aega kestnud põhimõttelised erimeelsused selle üle, milline peaks olema meie erakonna poliitiline platvorm ja kuidas tuleks seda teostada, viisid lõpuks selleni, et enam ühiselt koos edasi minna ei olnud võimalik," tunnistas ta.

Ta selgitas, et alates viimastest riigikogu valimistest 2023 ja eelmisest kongressist on erakonnas koondunud väike, aga aktiivne tuumik inimesi, kes soovivad teha kahte põhimõttelist muudatust.

"Esiteks soovitakse meie 12 aastat edukalt toiminud juhtimismudel asendada millegagi, mida saab kõige paremini kokku võtta vabaerakondliku juhtimisviisiga. Selle ettepaneku kohaselt tuleb kõiki otsuseid langetada võimalikult laias ringis, arutada võimalikult pikalt ja põhjalikult ning hajutada vastutus."

Helme sõnul nimetatakse selliist juhtimisviisi küll kõlavalt erakonna demokratiseerimiseks, kuid sisuliselt tähendab see tema hinnangul organisatsioonis otsustuse ja vastutuse hajutamist ning paralüüsi.

Teine põhimõtteline muudatus, mida väljavisatud Helme sõnul soovisid, oli erakonna poliitiliste sõnumite ja käitumise muutmine selliseks, et see oleks vastuvõetav EKRE poliitilistele konkurentidele ning Eesti vasakpoolsele peavoolumeediale.

"Nii käitudes loodetakse saada valitsusse. Mina ja suurem osa juhatusest pidas õigeks jääda kindlaks oma põhimõttekindlusele ja võitluslikule hoiakule. Ma olen veendunud, et selline on ka meie liikmete absoluutse enamuse soov."

Helme väitel asusid kursimuutjad oma eesmärke ellu viima räpaste võtetega.

"Jaak Valge, Henn Põlluaas ja Silver Kuusik ei pidanud erakonnast lahkuma mitte selle pärast, et nad esitasid alternatiivse platvormi või pakkusid konkurentsi praegusele juhile. Nad pidid erakonnast lahkuma, kuna nad asusid avalikus meedias esitama räigeid valeväiteid erakonna ja erakonnakaaslaste kohta."

Eriti alatuks käitumiseks nimetas Martin Helme aga Henn Põlluaasa väidet, nagu oleks Mart Helme juhatuse koosolekul õigustanud või toetanud Putini sõda Ukrainas.

"Mitte keegi teine juhatuse liikmetest peale Silver Kuusiku esimeheks tegijate sellist juttu kuulnud pole ja võivad kinnitada seda ka isiklikult. Asuda meedias süüdistama oma erakonnakaaslasi samade liberaalide räigelt valelike jutupunktidega, millega meid on aastaid nn Kremli kaardiga tümitatud, on mitte ainult alatu, vaid ka raskelt põhikirja vastane tegevus."

Helme sõnul oli kursimuutjatel valmis plaan B juhuks, kui neil ei õnnestu erakonnas oma plaane läbi suruda.

"Plaan B on EKRE-st lahkuda ja teha uus erakond. Selle valguses ei olegi ehk niivõrd üllatav, et otsustati asuda oma senist koduerakonda paduliberaalsete loosungitega maha tampima. Mina pean seda reetmiseks."

Helme tunnistas, et EKRE-l seisab ees raske aeg ja kahtlemata lahkub mingi hulk inimesi erakonnast.

"Leppida tuleb ka sellega, et lähiajal erakonna toetus väheneb. Erakonna juhatus mõistab seda. Aga mõistab ka seda, et kui me oleks lasknud jätkata selliste võtete kasutajatel erakonna lõhkumist, siis oleks kahju veel suurem," õigustas ta otsust heita erakonnast välja Henn Põlluaas, Jaak Valge ja Silver Kuusik.