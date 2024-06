Mart Helme: me purustasime kallutatud jõudude poolt meile sokutatud võrgustiku

EKRE aseesimees Mart Helme ütles ERR-ile antud usutluses, et ärkas kolmapäeva hommikul üle pika aja rahuliku südamega, sest teisipäeva õhtul õnnestus purustada kallutatud jõudude poolt erakonda sokutatud võrgustik, mille ninameheks peab ta Jaak Valget. Helme sõnul on solvav jutt, nagu oleks ta kiitnud Putini agressiooni Ukrainas.

Kui me vaatame EKRE-st lahkujaid, siis kellest teil isiklikult kõige rohkem kahju on?

Ausalt öeldes ei ole kellestki eriti kahju. Ja ma ütlen täie vastutustundega, et täna oli üks hommik üle pika aja, kus ma ärkasin kerge südamega. Me purustasime kogu selle kallutatud jõudude poolt meile sisse sokutatud võrgustiku. Ja need, kes olid muiduvirisejad. Me tegelikult puhastasime õhku, see oli nagu äike.

Jah, loomulikult me võtame teatud kahju sellega sisse. Aga meil erakond konsolideerub. Mul ei ole selles mingit kahtlust. Ja suured ringkonnad on praegu väga selgelt avaldanud oma toetust Martinile ja praegusele liinile.

Nii et eks need inimesed võivad ju endale illusioone teha, et nad hakkavad tegema uut ja paremat konservatiivset erakonda. Aga erakonna tegemine, olles 12 aastat sellega tegelenud, see ei ole meelakkumine. Ja tundes ka nii mõndagi üsna prominentset inimest nende hulgast ja teades, kui laisad ja mugavad nad on ning kuidas nad on oma oma karjääri suuresti teinud tänu sellele perekonnale (Helmetele - toim), siis ma julgen olla suhteliselt skeptiline.

Kes oli see vastaspoole ninamees, kes teie arvates kogu seda asja juhtis?

No mastermind tõenäoliselt - ega minul ei ole ju mingisuguseid protokolle nende salajastest kohtumistest ja viimane salajane kohtumine toimus minu andmetel päev enne meie juhatuse eilset koosoleku - see mastermind minu andmetel ja minu arvates oli Jaak Valge

See ei olnud Jaak Madison?

Jaak Madison oli inimene, kes ootas, et talle laud kaetakse. Ja kui ta nägi, et laua katjad cateringi firmast jäid omadega hätta, siis ta otsustas lahkuda.

On olnud palju süüdistusi ka teie aadressil alates sellest, et nimetasite Putini agressiooni Ukrainas pühaks sõjaks.

Ma tuletan kõikidele inimestel meelde, et ma olin ikkagi selles delegatsioonis, kes rääkis Vene väed Eestist välja. See oli küll väga kaugel, 1994. aastal, aga ma kuulusin sellesse delegatsiooni, mille töö tulemusena Vene väed lahkusid Eestist. Nii et mulle neid silte külge kleepida on äärmiselt alatu, äärmiselt alatu.

Aga millele nad viitavad, siis see ei olnud minu mäletamist mööda mitte juhatuse koosolek, vaid fraktsiooni koosolek, kus päevakorras oli Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku teema. Ja seal oli juttu sellest, mida Kirill ütles ja mina tõlkisin ära, mis see sõna-sõnaline ütlemine täpselt oli. Ja vaat sellest on nad nüüd kinni haaranud.

Väita, et ma olen avaldanud toetust Venemaa agressioonile Ukraina suhtes. Mingit toetust ma ei ole avaldanud. See on välja kistud, tuginedes sellele arutelule, mis meil käis.

See arutelu oli väga elav ja selles osales terve hulk inimesi peale minu veel. Võin Varro Vooglaidu nimetada ja muide seesama Jaak Valge tõi välja kolm põhjust, miks tema ei saa selle avalduse poolt hääletada. Ja olid veel mitmed teised inimesed, kes avaldasid oma arvamust, et kas see ikka on usuvabaduse ja põhiseadusega kooskõlas. See oli suurem ja laiem arutelu. Ja on ülimalt alatu, et minu tõlge Kirilli ütlusest on nüüd keeratud sedapidi. Ma olen ülimalt solvunud ja nördinud.

Mis saab nüüd EKRE fraktsioonist? Praegu on lahkunud viis inimest, kas sellega asi piirdub või on veel mõni inimene, kes kasutab olukorda ja otsustab lahkuda?

Ma ei oska öelda. Ma julgen väita, et kõik need inimesed ei ole oma otsustustes vabad. Et nii mõnigi neist täidab fraktsioonis tõenäoliselt veel paralleelseid ülesandeid.

Saate täpsustada, mis need paralleelsed ülesanded on?

Paralleelsed ülesanded on need, et kui me vaatame siin mõningate inimeste varasemaid taustasid, siis on selge, et neil on seoseid teatud eriteenistustega.

Mõtlete teabeameti endist juhti Ants Froschi?

Ma ma ei nimeta nimesid, et mitte kaela saada järjekordseid süüdistusi.

Aga selge on see, et meil on mõned inimesed, kellele puhul otsustatakse, kas on kasulikum jätta nad siia vaiksete muttidena edasi või on kasulikum nad praegu võimalikult suure tormi ja skandaali tekitamiseks erakonnast ja fraktsioonist lahkuma soovitada.

Ja jutud sellest, kuidas neil kõigil on mandaat nagu mõned on juba vastu rindu tagunud, see mandaat on neil tänu erakonnale. Seda mandaati ei ole neil tänu oma isiklikele pingutustele, vaid ikkagi erakond on see, mis on nad siia toonud. Erakond on neile andnud selle mandaadi. Seetõttu on väga alatu rääkida, kuidas nemad jätkavad oma valijate huvide esindamist. Need valijad andsid neile hääle sellepärast, et nad andsid oma hääle EKRE-le.

Ja kuna nad enam ei ole meie fraktsioonis või erakonnas, siis tegelikult on nad selle mandaadi ise tühistanud, vähemalt moraalses plaanis. Ja neil ei ole mingit õigust rääkida sellest, et neil on endiselt mingi mandaat. .

Äkki oleks olnud poliitiliselt kasulikum teha need sammud pärast pühapäevast kongressi, kui kõik hääletused on toimunud? Keegi ju tegelikult ei arvanud, et Silver Kuusik suudab Martin Helmet kongressil võita.

No teades, mis oli nende plaan, siis... Plaan oli erakonna juhatus üle võtta ja pärast seda Helmed välja visata. Meil ei olnud valikut.

Aga see hääletus oli eile õhtul suhteliselt napp - kuus-kaheksa häältega.

See oli ainult Kullerkupu puhul. See on täiesti teine kaasus ja kui ta tahab kohtusse minna, see on tema oma valik. Need rahaasjad olid sedavõrd segased ja need mingisugused tema poolt palgatud inimestega töösuhted ja palga maksmised sellised, et erakond ei saanud seda kannatada. Aga see on täiesti teine kaasus.

Poliitiline kaasus oli ikkagi seotud Valge, Kuusiku ja Põlluaasaga