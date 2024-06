WSJ: Hiina autotootjad olid EL-i tollitariifideks valmis

Brüssel tahab tõsta Hiina elektrisõidukite tollitariife ning ajalehe The Wall Street Journal teatel nägid Hiina autotootjad seda EL-i käiku ette ja on juba kõrgemateks tariifideks valmis.

Brüsseli teatel näitas uurimine, et Peking subsideerib oma elektrisõidukite tootjaid ning Hiina import kujutab endast otsest ohtu EL-i tööstusele.

Hiina on juba aastaid arendanud kodumaist elektrisõidukite tööstust. Peking tahab nii tagada, et Hiinast tuleks maailma järgmine Tesla või Toyota. Selleks peavad aga Hiina tootjad kinnitama kanda ka Euroopa ja Ameerika turgudel.

Eelmisel kuul kehtestas USA aga 100-protsendilise tollimaksu Hiina elektriautodele. EL plaanib nüüd järgida Washingtoni eeskuju ja kavatseb juba olemasolevatele 10-protsendilistele tariifidele lisada veel kuni 38-protsendilised tariifid.

Hiina firmad eeldasid aga juba varem, et EL võib kehtestada kõrgemad tariifid. Mõned Hiina autotootjad rajavad nüüd Euroopasse tehaseid. Teised firmad plaanivad tariifidest mööda hiilida kolmandate riikide abil, näiteks Tai kaudu. Mõned firmad aga pöörasid pilgu teiste turgude poole ja lõpetavad Euroopas äriajamise, vahendas The Wall Street Journal.

Mitmed Hiina autotootjad, nagu BYD ja USA börsil noteeritud NIO, on juba investeerinud Euroopasse miljoneid dollareid. Euroopa on Hiina tootjate jaoks kriitilise tähtsusega turg, kuna elektrisõidukite müük Hiinas aeglustub. Seetõttu kavatsevad Hiina firmad suurendada oma tootmistegevust Euroopas veelgi.

Analüütikud eeldavad, et uued EL-i tariifid võivad ajutiselt vähendada Hiina sõidukite müüki, kuid see ei muuda pikemas plaanis eriti midagi. Analüütik Yichao Zhang ütles ajalehele The Wall Street Journal, et Hiina tootjad, nagu BYD, jätkavad Euroopas tegutsemist.

"Mõned Hiina firmad kasvavad lõpuks globaalseteks tegijateks, mis toodavad samades riikides, kus nad sõidukeid müüvad. Täpselt nii, nagu praegu turgu valitsevad autohiiglased," ütles Zhang.