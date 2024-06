Hispaania saadab Eestisse taas NASAMS õhutõrjesüsteemi

Neljapäeval Brüsselis NATO kaitseministrite kohtumise veerel kohtus kaitseminister Hanno Pevkur Hispaania kaitseministri Margarita Roblesega, et arutada koostööd NATO liitlastena ning Ukraina abistamist.

"Mul on hea meel tänase kohtumise tulemusel teatada, et Hispaania tuleb taas Eestisse keskmaa õhutõrjekompleksiga NASAMS. Siirmine on osa NATO missioonist ehk see toimub Vilniuse tippkohtumisel kinnitatud NATO õhukaitse rotatsioonilise mudeli raames," ütles Pevkur.

Pevkur lisas, et augustist alates on süsteemid Eesti õhuruumi kaitsmas neli kuud.

"Lisaks piirkonna kaitse tugevdamise vajadusele mõistame Hispaaniaga samamoodi ka kiireloomulist vajadust aidata Ukrainat – kohtumisel teatas Hispaania kavatsusest liituda Eesti ja Luksemburgi juhitava IT-koalitsiooniga, mille raames antud abi on juba täna Ukraina lahinguväljal töös," märkis kaitseminister.

Hispaania liitumine IT-koalitsiooniga saab ametlikuks juulis toimuval NATO tippkohtumisel Washingtonis.

Hispaania NASAMSi üksus paigutati Eestisse esmakordselt möödunud aasta aprillis. Aasta lõpus viis Hispaania õhutõrjesüsteemi ära.