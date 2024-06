Argentina inflatsioon langes viiendat kuud järjest

Uudisteagentuur Reuters teatas, et Argentina tarbijahinnaindeks langes mais kuuvõrdluses viiendat kuud järjest ehk 4,2 protsendini.

Igakuine hinnatõus oli väikseim alates 2022. aastast, analüütikud eeldasid varem, et hinnad tõusevad mais 4,9 protsenti. Hinnad langevad praegu kiiresti, veel 2023. aasta detsembris oli Argentina inflatsioon 25 protsenti.

Aastainflatsioon aeglustus samuti ning jõudis 276,4 protsendini, see on endiselt maailma üks kõrgemaid hinnatasemeid. Seetõttu leiavad paljud argentiinlased, et hoolimata hindade langusest pole nende elatustase paranenud.

"Ma ei saa ikka veel aru, kas inflatsioon langeb. Maksud on kõrged, teenused ja bensiin on kallis," ütles 65-aastane pensionär Silvia Castro.

Neljapäevased inflatsiooniandmed siiski viitavad, et Argentina keskpank jätkab rahapoliitika leevendamist. Praegu on Argentina baasintressimäär 40 protsenti, veel eelmise aasta detsembris oli see 133 protsenti.

Eelmise aasta sügisel võitis Argentina presidendivalimised libertaarlane Javier Milei, kes võttis riigi juhtimise üle raskel ajal, kuna Argentina on aastakümneid kestnud võlgade ja halva rahandusliku juhtimise järel käpuli.

Milei lubas seejärel rakendada šokimeetmeid hinnatõusu ohjeldamiseks ja kulutuste vähendamiseks.

Milei hakkaski oma ametiajal karmide meetmetega kulutusi kärpima ja piiras rahatrükki. Milei senisele tööle on avaldanud toetust ka Rahvusvaheline Valuutafond (IMF).

Neljapäeval kiitis Argentina senat heaks veel ka Milei majandusreformide paketi, seejärel saadetakse eelnõu viimasele hääletusele alamkotta. Reformid peaksid Argentinas tooma kaasa erastamiste laine.