Wildersi koalitsioon tuleb juuni lõpus Hollandis võimule

PVV-ga jõudsid kokkuleppele ametist lahkuva peaministri Mark Rutte Vabaduse ja Demokraatia Partei (VVD), erakond Uus Ühiskondlik Leping (NSC) ja põllumeeste huve esindav erakond BBB.

Neljapäeval lõpetas võimuliit järgmise valitsuskabineti võtmekohtade jagamise. Wildersi koalitsioon vajab veel ainult parlamendi ja kuninga heakskiitu. Ministrikandidaadid peavad parlamendi ees aru andma, kuid Wildersi koalitsioon on parlamendis enamuses ning seega ei saa opositsioon ministrite ametisse nimetamist tõkestada.

Võimuliit tahab, et ministrite kuulamine Hollandi parlamendiks saaks 26. juuniks läbi. See tähendab, et võimuliidu peaministrikandidaat Dick Schoof saaks sõita juuni lõpus toimuvale Euroopa Ülemkogule. Sel tippkohtumisel kuulutatakse ilmselt välja ka EL-i järgmised kõrged ametikohad.

Hollandi järgmine valitsus on seadnud eesmärgiks luua kõigi aegade rangeim varjupaigarežiim, millega tagatakse tugevam piirikontroll ja karmimad reeglid riiki saabuvate varjupaigataotlejate suhtes

Politico toob välja, et järgmises Hollandi võimuliidus saab iga erakond ühe asepeaministri ametikoha. Selgunud on ka järgmise valitsuse ministrikohtade jaotus, Wildersi PVV saab saab viis ministrikohta. PVV saab enda kätte taristu, tervishoiu- , majandus- ning väliskaubandusministeeriumi. Samuti läheb PVV kätte sisserände eest vastutav ministeerium, mida hakkab juhtima Marjolein Faber.

VVD hakkab juhtima nelja ministeeriumi, nende hulgas on ka rahandusministeerium ning kliima- ja rohelise majanduskasvu ministeerium. BBB hakkab vastutama põllumajandusega seotud ministeeriumide eest.

NSC peaks enda kätte saama välisministeeriumi, mida peaks hakkama juhtima NSC liige Caspar Veldkamp. Ta on endine Hollandi suursaadik Iisraelis ja Kreekas ning on tugev juudiriigi toetaja.