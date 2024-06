Herem selgitas kaitseväe plaani sõjalise kallaletungi puhul

Eesti Vabariigi kaitseväe juhataja kindral Martin Herem selgitas Postimehele , milline on Eesti kaitsevägede plaan Eesti kaitsmiseks sõjalise kallaletungi puhul ja kuidas selle põhjal arvutati välja kaitse-eelarvele lisaks veel 1,6 miljardi euro suurune laskemoonavajadus.

Kaitseväe juhataja Martin Herem rääkis , et kaitseväe hinnangul on Eestit ründavas esimeses ešelonis kaks Vene diviisi ja toetusüksused, lisaks tagapool ootavad veel üks diviis ja kaks brigaadi ning toetusüksused.

"Mis on Eestil selle vastu panna? Meie diviis, meie õhuvägi, meie merevägi, meie eriüksus ja meie diviisi koosseisus on tegelikult ka brittide brigaad. Ja nendega peaksime vastase üksusi suutma ära hävitada sellises mahus, mis on Eestis praegu plaani järgi ette nähtud," selgitas kaitseväe juhataja .

Herem rääkis, et kõik kallaletungija väe tagumised osad hävitatakse teiste NATO üksuste poolt, mis tulevad Eesti kaitseväe plaanidele veel lisaks.