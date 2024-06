Pevkuri hinnangul võiks laskemoona ostmiseks laenu võtta

"Loomulikult mina tahaksin näha, et see raha oleks riigikaitses olemas. Millisel moel ta täpselt tuleb, me oleme seda ka rahandusministriga arutanud seda," ütles Pevkur.

"Minu enda tunnetus on see, et võiks tegelikult võtta kiiresti laenu, näiteks kolmel aastal 500 miljonit igal aastal ja siis seda riigikaitsemaksuga tagasi maksta kindlal perioodil, näiteks 10 aasta jooksul. Aga see on rahandusministeeriumi pakkuda, milline see täpne rahastusmetoodika on," selgitas minister.