Jana Toom läheb Kõlvarti asemel europarlamenti

Euroopa Parlamendil mandaadi teeninud Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart rääkis erakonna volikogu istungil, et otsustas mitte minna europarlamenti.

Kõlvart ütles, et tunneb kohustust juhtida erakonda Eestist. "Minu arvates see oleks [erakonna] reetmine," põhjendas Kõlvart enda otsust europarlamenti mitte minna. "Olen selle peale pikalt mõelnud, sest muidugi usaldus, mille meile andis valija, on ka kohustus ja vastutus."

Ta lisas, et isiklikult ei olnud see tema jaoks lihtne valik, kuna eurosaadiku positsioon on kõrge ja palk korralik. "Täna see ei saa olla prioriteediks," märkis ta.

Kõlvarti asemel läheb Brüsselisse erakonnas teise tulemuse teinud Jana Toom.

Toom: ma ei olnud selleks valmis

Jana Toom ütles ERR-ile, et ta ei olnud selliseks otsuseks valmis. "Ma rääkisin siiralt enne valimisi, et minu kalender lõpeb 9. juuniga nagu Maia kalender. Peale seda oli selline aeg, kus mul nagu päevi ei olnud – ma lihtsalt tasapisi kogusin asju, läksin Brüsselisse, minu inimesed ka hakkasid pakkima nii et see oli täielik üllatus eile," rääkis Toom.

Küsimusele, kas see muudab midagi, et ta läheb seekord Brüsselisse Kõlvarti poolt teenitud häältega, vastas Toom: "Need ei ole Mihhail Kõlvarti või minu hääled, need on Eesti Keskerakonna hääled. Ma ei oska öelda, et see kuidagi mind piirab, aga peale neid jutuajamisi ja konsultatsioone, mida me siin oleme pidanud, ma saan aru, et mul tuleb juurde teemasid, millega ma pole varem tegelenud, näiteks maaelu või sellised asjad. Need lihtsalt pole minu teema, aga küll ma õpin ära."

Toom ütles, et on alati europarlamendis lähtunud erakonna positsioonist. "Ma lihtsalt tuletan meelde, mul on 24 raportit, nendest 10 on seotud naistevastase vägivallaga, sotsiaalse problemaatikaga, nii et see kõik on Keskerakonna programmis ka edaspidi olemas," märkis ta.

Toom: Kremli jutupunktidest võin rääkida kuni sõja alguseni Ukrainas

Küsimusele, kas Kremli jutupunktid on kahandanud tema usaldust Eesti valija seas, vastas Toom: "Ma arvan et siin on rohkem poliittehnoogiat kui tõtt. See on see, mida kasutati valimiskampaanias, mis on arusaadav. Valimiskampaanias kasutatakse kõik ära, mida vähegi annab, aga ma ei ole nõus sellega, et eestlased mind ei usalda. Ma olin kuus nädalat tänaval telkides, väga palju eestlasi hääletavad ka isiklikult minu poolt, eriti naised, kes saavad kodus peksa."

ERR küsis, kas ta tõesti ei tea Kremli jutupunktidest midagi.

"Kremli jutupunktidest ma võin rääkida kuni sõja alguseni Ukrainas, peale seda ma usun, et ükski inimene, kellel on mõistus peas, ei saa mulle ette heita, et ma olen kuidagigi moodi kaitsnud Putini agressiooni Ukraina vastu," lausus Toom.

Erakonna esimees Mihhail Kõlvart kogus valimistel ligi 27 000 häält ja sai selle tulemusel mandaadi. Pikaaegne eurosaadik Jana Toom kogus aga valimistel ligi 14 000 häält ega saanud rahvalt mandaati.