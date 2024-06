Ott Lumi ei näe uuel konservatiivsel parteil perspektiivi

Laupäeval teatasid EKRE-st välja visatud ja välja astunud poliitikud uue erakonna asutamisest, mille nimeks saab Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (ERK).

ERK algatusrühma liige Henn Põlluaas rääkis "Terevisioonis", et loodav erakond peaks Eesti poliitmaastikul täitma Isamaa ja EKRE vahelist tühimikku ning uue erakonna jaoks on lausa ühiskondlik tellimus.

Loodava erakonna edu on Lumi sõnul veel vara hinnata. "Praeguse seisuga ta on kamp inimesi, kes lahkub EKRE-st. Selleks, et hinnata, kas siin on tõsiseltvõetavat uue erakonna perspektiivi, siis seda peaks hindama vähemalt poole aasta pärast," sõnas ta.

Lumi sõnul parteil veel kindlat kohta Eesti poliitikas ei ole. "Ma väga seda kohta ei näe. EKRE bränd on niivõrd tugev, et hetkeseisuga ma ei näe sellel erakonnal mingit point'i, sest me ei tea, mis on need ideoloogia-point'id," sõnas ta.

Tema hinnangul rõhutatakse liialt EKRE-le vastandumist, kui konservatiivsele valijale on erakond Isamaa juba olemas. "Kui ta on nagu EKRE light, siis inimesed tahavad ikkagi päris EKRE-t, ja kui inimesed enam ei taha EKRE-t, siis nad ei taha EKRE-t. Selles mõttes ongi niimoodi, et sellel lahkulöönud kambal ma ei näe perspektiivi," lisas Lumi.

ERK-l ei ole Lumi sõnul kindlaid liidreid, kes erakonnale pikas perspektiivis valijaid tooksid. "Hetkeseisuga ma ei näe seal väga suuri liidreid, kes on need alternatiivid [EKRE-le]. Kahtlemata Jaak Madison kindlasti on omaette kapitaliga poliitiline liider, aga see tundub mulle praeguse seisuga lühiperspektiivi kommunikatsioon ja mitte väga strateegiline plaan tema poolt. See on praeguse seisuga anti-EKRE ja mitte suur ja iseseisev plaan tema jaoks."

Loodav erakond on lubanud erineda muuhulgas ka poliitilise diskussiooni stiili poolest ning nii Põlluaas kui Jaak Valge on rõhutanud, et erakonna tugevuseks saab olema viisakas ja aus suhtlus.

Lumi sõnul vaid lubadusest viisakaks jääda valijate püüdmiseks tõenäoliselt ei piisa. "Pelgalt viisaka suhtluse pealt ma praegu ei näe seda nišši. Kuigi mingi teoreetiline loogika seal on. Kui me vaatame Põhjamaid ja Skandinaavia poliitikat, siis seal on niimoodi, et need kohalikud EKRE-d tõepoolest läbi selle, et nad on peavoolustanud ennast, kindlasti on saanud pikemalt püsida".

Tuntud poliitikute, nagu Jaak Madisoni, Henn Põlluaasa ja Jaak Valge lahkumine EKRE-st Lumi sõnul erakonna käekäiku eriti palju ei mõjuta, kuna EKRE tuumik on siiski perekond Helmed.

Siiski ei tasu uue erakonna loomise mõju EKRE toetusele ja käekäigule alahinnata. "Ma arvan, et see nende reitingut hetkel kindlasti mõjutab, aga need inimesed, kes on ikkagi ostnud EKRE hardcore lähenemist ja retoorikat, need inimesed ei kao kuskile. Nüüd on küsimus, kui palju inimesi kogu selles protsessis ära kohkusid – seda on raske öelda," lisas Lumi.