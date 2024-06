Voogi hinnangul võib ERK-ist tõsiseltvõetav partei saada paari aastaga

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) langenud reitingu taga on Kantar Emori uuringueksperdi Aivar Voogi hinnangul sisetülid erakonnas, mis päädisid prominentsete ekrelaste erakonnast välja viskamise ja välja astumisega. EKRE reitingu edasine suund sõltub Voogi sõnul nüüd sellest, kas lahkumiste laine on lõppenud.

"Kui see jätkub ja jälle tuleb uudis selle kohta, et keegi on lahkunud või lahkumas, mingi piirkond on totaalselt tühjaks jooksnud EKRE liikmetest, see kindlasti võimendaks ja pikendaks langusperioodi. Kui sellised sõnumeid ei tule, siis hakkab toimuma tasapisi taastumine," selgitas Voog.

10 päeva jooksul on EKRE enam kui 9000 liikmest lahkunud ligi 500. Mitu tuntumat neist, sealhulgas Jaak Madison, Henn Põlluaas ja Jaak Valge plaanivad asutada uue erakonna, mis kannab nime Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid ehk lühidalt ERK.

"Ütlen enda kui algataja vaate, et meie erakonna alusväärtus on rahvusterviklus, mis siis tähendab seda, et me käsitleme kõiki eestlasi ja kõiki lojaalseid eestimaalasi oma inimestena. /.../ Massiimmigratsioon on meie rahvusriigile kõige suurem oht. Sotsiaaldemokraatide esindust peame siis oma konkurentideks," ütles ERK-i algatusrühma liige Jaak Valge.

Uue erakonna asutamiseks on vaja vähemalt 1000 sarnaselt mõtleja allkirja. Praegu on sooviavaldusi uue erakonnaga liitumiseks tulnud kokku pisut alla kahesaja. Voogi hinnangul läheb paar aastat enne, kui erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid tõsiseltvõetavaks parteiks võib saada.

"Kui vaadata EKRE ja Isamaa reitingute kogusummat, see on ikkagi ligikaudu 40 protsenti ehk siis sellist valijaskonda, kes toetaks sellist rahvuslikumat ja konservatiivset poliitikat, on olemas. /.../ Aga siin on oluline just selgus valijate seas, mis positsiooni nad täpselt esindavad ja kuivõrd usaldusväärsed nad on," ütles Voog.

EKRE esimees Martin Helme uues erakonnas konkurenti ei näe.

"Me peame olema valmis selleks, et lähinädalatel, võib-olla isegi lähikuudel see toetusprotsent ongi tavapärasest kehvem, aga ma arvan, et sügisel või sügiseks juba oleme me taastunud," sõnas Helme.

Kaheks löönud erakondade vahel valitseb Helme hinnangul pingeline õhustik ja mingist sõbralikkusest juttu pole. "Kui ma vaatan eelmise nädala ülesastumisi meedias, siis mulle tundub, et need räuskajad ja inetu käitumisega inimesed just ära läksidki meilt," ütles ta.

Kui loodav erakond ERK ei suuda end EKRE-ga võrdväärselt valijate silmis tõestada, taastub EKRE reiting Voogi hinnangul juba suvekuude jooksul.

"Kui see uus seltskond ei suuda kommunikatsioonis olla võrdväärne EKRE-sse jäänud seltskonnaga ehk perekond Helmega, siis on tõenäoline, et EKRE reiting taastub kas ühe või kahe kuu jooksul," ütles Voog.