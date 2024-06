Herem: olen laskemoona arvutustest rääkinud poliitikutele juba veebruaris

Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem ütles, et kuigi Eesti on hankinud viimastel aastatel suures koguses laskemoona, ei piisa sellest NATO kaitseplaaniks. Heremi sõnul on ta laskemoona ostmiseks vajalikust 1,6 miljardist ja sinna juurde käivatest täpsematest arvutustest poliitikutele rääkinud selle aasta veebruarikuus.